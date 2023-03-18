戴祖儀獲提早慶生　唱歌開竅全因吳業坤教導

藝人森美與戴祖儀（Joey）今日（18日）以主持人身份，為無綫綜藝節目《LAW霸女神》進行錄影，本月22日是Joey的生日，獲同事們送上蛋糕提早慶生。講到生日願望時，Joey希望節目收視上升，以及相隔一年再出新歌，期望大家能喜歡其新作，不過森美認為她的演技比唱歌好，Joey說：「今次首歌會有驚喜，因為我開竅咗，係吳業坤幫我開竅，之前有首歌係佢寫，佢嚟咗現場睇我錄音，仲教我點樣唱得有感情。」森美笑言吳業坤以前未婚不敢教人，現在已為人夫就可以名正言順去教，Joey附和說：「以前我都唔敢畀佢教。」

其後Joey表示歌曲關於為愛情默默付出而得不到收獲，即時被森美追問她為誰人默默付出？Joey指成長過程中都會經歷付出，推說是入行前的事，森美窮追不捨問她是否給了第一次對方？Joey說：「第一次親手做禮物畀對方。」森美又問對上一段戀情是多久，Joey稱：「好耐之前，一隻手都數唔晒。」森美笑言是五秒前嗎？令Joey哭笑不得，招駕不住的她揚言不要再跟對方一齊接受訪問，事後森美承諾若新歌好聽，會在電台每日播一次其作品，Joey亦謂無論如何也要上一次森美主持的電台節目。

問到Joey有沒有異性約她慶祝生日，她透露當日會跟森美在工作中度過，森美說：「我為你心痛，咁靚咁叻，生日都要工作，我叫監製嗰日取消咗你畀你慶祝。」Joey無奈說：「我係咪得罪咗你？」