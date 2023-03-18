蕭正楠認心雄沖昏頭腦　「邪不能勝正」後流放北上

蕭正楠(Edwin)相隔18年再推出個人派台歌新歌《小小大人物》，接受電台訪問時，重提當年在頒獎禮上講錯一句「邪不能勝正」，被指針對輸給他的麥浚龍後，惡運接踵而來更被迫北漂多年，他承認當年做新人因公司競爭激烈心雄：「有些沖昏頭腦，那句說話是觸發點，但我清楚是無意傷害人，再解釋已沒意思，追唔返轉頭。」

之後蕭正楠被迫北上拍劇，有機會於內地劇《中華小當家》做男一，但他形容那階段是「孤獨、淒楚、落泊」，到08年回港簽無綫由低做起，他指純粹因為母親：「主要因為媽咪，那三年多每年只能見她一個月，加上期間爸爸病逝後，她終於出聲：『你搵唔搵到錢無所謂，紅唔紅都無所謂，我只想個仔在身邊！我已經滿足。』媽咪一向內儉，聽她這麼說好心噏，事業已經平平無奇，如果連孝順也做不到真係做人好失敗！。」

電視圈發展多年，因14年拍攝《師奶Madam》認識太太黃翠如，他坦言：「我好開心人生當中遇到翠如！」透露跟太太初碰頭時未有特別幻想，只覺對方「像男仔，硬淨，好搏、好捱得，最大的優點是很關心身邊較弱小的同事。至拍攝後期，他開始對黃翠如有好感：「到就快拍完，唔知幾時有機會見，心中開始有奇怪感覺，直至我唱了這套劇的主題曲《I'll Always Be Yours》，我感到那首歌歌詞就像是她，我錄完send給她，之後彼此就像click着了某些東西就開始了。」

由交往到18年結婚，他大爆老婆大懵事外，亦披露了他甘願照顧大懵太太的浪漫：「她有太多甩漏事要我照顧，變了我現在是一個經常要照顧人的人。以前我勉強可以照顧自己，現在我一定要照顧埋她。」他更指從無介意太太是「地獄廚神」：「對呀，她現在是不用接觸廚房所有東西，事關之前她入廚切菜，切第二刀就切親手，唯有即時叫她出返來；還有一次她想煎些食物，手臂又不小心碰到鑊邊焫傷了一片，太多太多這些大慒甩漏事，她現不用再入廚房。其實，她焫燶手也是一心想整嘢畀我食，這已經好感動啦！整唔整到已不是重點，她要被照顧，我願意照顧她，我們就很夾啦！哈！她有能力令你願意照顧她，都是一種能力來。」