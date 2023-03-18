慳家車迷喜訊　 Jazz e:HEV RS　顏值「力」提升

配備RS專屬套件及懸掛系統的全新Jazz e：HEV RS，總效馬力及扭力分別達122ps及253Nm，平均耗油量34.1km/L（JC08H+C）。（方偉堅攝）

擁有逾30km/L出色平均耗油表現的本田(Honda) Jazz e:HEV油電混能揭背車型，以堅慳油見稱，年中幫車主慳番不少油錢，贏盡口碑。隨着早前廠方在日本本土加推RS版，深知車迷心的香港代理亦火速將之引進，對鍾情RS運動風格的Jazz迷來說絕對是一大喜訊。

配備RS專屬套件及懸掛系統的全新Jazz e:HEV RS，無論造型賣相和駕駛操控都更添動感。由面罩、下進氣格柵、側裙、尾翼、16吋鋁合金輪圈，以至軚環及座椅全是RS專用款；懸掛系統採用了多項RS專用強化部件及優化設計，駕駛感更爽快，同時確保最佳行車穩定性。

跟Jazz e:HEV一樣，車載由一具1.5L直四i-VTEC引擎、雙電動馬達（一具負責發電，一具負責驅動）、新一代鋰離子電池及e-CVT自動波箱組成的Sport Hybrid i-MMD（Intelligent Multi Mode Drive）動感混能系統。不同的是經調校後，引擎最大馬力和總效馬力輸出分別達106ps和122ps，較Jazz e:HEV分別多8ps和13ps。至於引擎峰值扭力及總效扭力則維持不變。而平均耗油量則為34.1km/L（JC08H+C），僅較Jazz e:HEV少1.1km/L而已。

規格表

車型：5門5座位混能揭背車

引擎：直四i-VTEC

容積：1,498c.c.

最大馬力：106ps/6,000~6,400rpm

最大扭力：127Nm/4,500~5,000rpm

電動馬達：AC同步馬達

綜效馬力：122ps/3,500~8,000rpm

綜效扭力：253Nm/0~3,000rpm

傳動：e-CVT無段變速

驅動：前置引擎、前輪驅動

平均耗油量：34.1km/L（JC08H+C）

車身體積：4,090×1,695×1,535mm（長×闊×高）