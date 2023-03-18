張敬軒天寒地凍恨拍拖　用2首歌回憶戀愛片段

歌手張敬軒一連三場英國《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，於倫敦逾百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall 展開。首次在倫敦開唱，更成為首位華人歌手在RAH連開三場，演出門票一早被秒殺的香港歌手，現場觀眾來自內地、英國、美國、法國及丹麥等還有500多位來自香港的「鐵粉」撐場，讓他非常驚訝及開心。

台上軒仔表示非常珍惜跟英國朋友見面的機會，可以處身於美麗的Royal Albert Hall兼超級靚聲場地，分享他的音樂是其榮幸，亦會把這次當作是自己的一次考試，觀眾是考官，希望每一位觀眾都可以感受到他盡全力的演出，給他掌聲及鼓勵。

是次軒仔不單把最經典歌曲帶去倫敦會觀眾，台上更是經常發揮他幽默風趣、妙語連珠讓觀眾歡樂無窮。軒仔自爆開騷半年前，用自己社交網的私人小帳號，偷偷加入了一個叫「移英港人群組」: 「因為好想知道好多離開香港嘅朋友，移民生活係點…大家生活好嗎？」觀眾即有人大叫「掛住你呀！」軒仔再說:：「我都掛住你哋，所以咪飛過嚟，我飛過嚟平過你哋咁多人飛返嚟！哈哈。」接下來為大家唱出《披星戴月》，又關心港人移民是否習慣：「我見到有一啲剛移民過來嘅朋友，可能未習慣，好似有小朋友病咗，唔想食西藥，又冇得睇中醫，我同中醫朋友講， 倫敦有得做喎 … 」令現場不少移民朋友又感動又大笑不停。

他又說特意提前10天飛抵倫敦備戰，適應天氣及時差，雖然作用不大，每晚都會凌晨2，3點便瞓醒，發現倫敦冬天又乾又冷：「喺街上總是覺得好凍，行過街道公園時，覺得如果身邊有一個可以拍拖嘅人就好啦。寒冷氛圍令我諗番起以前戀愛經歷，送畀大家以下兩首歌《追風箏孩子》、《百年樹木》。」

由於去年演唱會不聽話親自不停收歌迷禮物，疑因這樣受到感染生病，故此行軒仔十分小心保重身體及保障他之後帶着父母去玩的難得假期，所以現場不少歌迷送花送禮物，他都叫大家體諒，由工作人員代為接收。

軒仔又形容，這次演唱會，他像將自己洋蔥一樣，一塊塊剝開獻給觀眾：「我42歲啦，隨着自己年齡的增長，身體會告訴你很多事，可能頭髮沒以前多，聲音沒以前響亮，但這三個晚上，我會全力去演唱會 。」因為反應熱烈加了場，第二場原本是尾場，軒仔細心特別安排第一場沒有嘅環節，自彈自唱歌曲《靈魂相認》送給觀眾。