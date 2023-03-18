阿Mo發抖出汗尿道發炎　每次藉外骨骼行逾400步　

女團COLLAR成員So Ching的男友李啟言（阿Mo），去年7月在MIRROR演唱會中遭巨屏壓傷，其父李盛林牧師今晚（18日）發出第34封代禱信，說兒子的自主神經有進展：「藉外骨骼行上過400多步，漸趨穩定適應」，不過這兩天卻出現發抖及不斷出汗的狀況：「辛苦難忍，也有尿道發炎的現象。這些都影響了原定治療的安排。」

阿Mo除了接受中西保健治療藥物，以「活血化瘀，息風通絡，補氣養血及有助神經活動療效」，更要接受不同治療，包括腦機介面（BCI）及 傾斜床踏步訓練機械人系統（Erigo），李盛林說Erigo的儀器已安裝及經過檢測運作：「下星期開始正式使用。祈願不單對腳步及關節肌肉的血液循環有幫肋，更是對神經整體的感覺和運作刺激產生作用。」

信末李盛林分享，說在醫院中有時會見到病重的基督徒弟兄姊妹：「期間也有機會能為他們禱告，將神的安慰和鼓勵帶給他們。」外，又說感謝不同團體和機構邀請他分享心路歷程：「惟時間和心力有限，恕未能一一應邀，請諒。」

代禱信內容如下：

代禱

「你的手必引導我，你的右手也必扶持我。」(詩篇139:10)

1.啟言（Mo)

a)「發抖和出汗」：

這兩天都出現了發抖和不斷出汗的情況，辛苦難忍，也有尿道發炎的現象。這些都影響了原定治療的安排。懇請切切為阿MO能很快復原，再次追趕到治療的進展禱告。

b)「腦機介面」（BCI）:

腦電波是認知活動神經的開始，祈求能帶動手指及肘部活動禱告。

c)「傾斜床踏步訓練機械人系統」（Erigo）:

儀器已安裝及經過檢測運作，下星期開始正式使用。祈願不單對腳步及關節肌肉的血液循環有幫肋，更是對神經整體的感覺和運作刺激產生作用。

d)「外骨骼」(Exoskeleton)：

每次都能藉外骨骼行上過400多步，漸趨穩定適應。請繼續為阿MO在神經自主有好的進展禱告。

e)「每天的梳洗衞生」：

不單對阿Mo，更是對照顧者都是一個挑戰。因為細微的不當動作（如剪髮、梳洗刷牙、剪甲、穿衣等），都可會使阿Mo傷或痛。照顧者的心理壓力也很大。祈盼照顧者有信心和勇氣與阿Mo的需要磨合。

f)「中西保健治療藥物」：

請為這葯物能促進新陳代謝，活血化瘀，息風通絡，補氣養血及有助神經活動療效禱告。

2.Mo爸媽

a)「偶遇嚴重病患者」：

在醫院中都偶遇病重的基督徒弟兄姊妹，期間也有機會能為他們禱告，將神的安慰和鼓勵帶給他們。

b)「多謝各方團體和機構邀請分享」：

他們都盼望分享在面對患難的心路歷程和如何勇氣跨越，唯時間和心力有限，恕未能一一應邀，請諒。