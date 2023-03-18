山田加奈　G奶軟腍腍

山田加奈心口對G奶軟彈適中，一睇就知係純天然啦！（互聯網）

男人要夠硬，意思係膊頭要夠硬要有承擔，女人就要夠軟，因為男人係受軟唔受硬，如果唔識得用軟功又點冧到隻佬貼貼服服！至於咪咪都要夠柔軟，好似山田加奈心口對G奶軟綿得嚟富彈性，咁就最正喇！

變大吊鐘

成日都話女人胸大唔一定夠吸引力，好似好多日本寫真女優咁，上圍係就係夠晒激凸，但卻質感硬蹦蹦，一睇就知係經過後天加工，男人都係崇尚天然，如果係打假波當然唔鍾意啦！而又柔軟又巨型嘅大肉球就最受男人歡迎，好似今年27歲嘅山田加奈心口嗰對天然G奶咁喇！

只要佢着件衫緊身少少，都會營造出逼爆嘅效果，當佢彎低身時更可以見到對G奶變成大吊鐘，而動作大啲，仲會左揈右揈，顯示出質地軟彈適中，難怪被稱為「世界一柔軟G奶」。其實加奈除咗對柔軟G奶夠吸引，樣貌標致綺麗，一副正統派美貌，絕對可以列入日本寫真界前十名之內。

招惹妒忌

加奈喺2021年踏足寫真界，曾經做過兩年OL，不過佢就話當時返工唔係幾開心，究竟係點解呢？可能係因為佢生得靚女，所以招惹女同事嘅妒忌，對佢冷嘲熱諷，甚至取笑佢只係高中畢業學歷低添！於是佢走去修讀大學，期間兼職做模特兒賺取學費，因而被星探發掘做寫真女優。

出道之後，佢憑出眾美貌以及極品G奶極速上位，最近更加從「記者編輯選出的寫真偶像」活動中獲得「評審團特別獎」添！另外，佢仲推出埋首本個人寫真集，發展可以話順風順水呀！

山田加奈近期推出唔少寫真作品，從其社交網中就會留意相關消息，仲可以睇到佢接受不同傳媒嘅訪問，當然唔少得阿妹嘅福利照啦！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-24-34