李芷晴何沛珈玩轉曼谷　三點式泳池互訴心聲

由何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）主持的旅遊資訊節目《請1日假去旅行》正熱播，昨（17日）晚一集，Roxanne、Stephanie繼續玩轉曼谷，齊齊租借泰服到鄭王廟影靚相。原來租泰服價錢相當便宜，一天價錢只需600至900泰銖，即約百零二百蚊港元，相當抵玩。打卡期間，Stephanie化身攝影師幫Roxanne影靚相，卻慘遭Roxanne嫌棄其影相功力，嚷着要導演接手拍攝，場面搞笑。去到曼谷當然要做Spa，Roxanne、Stephanie孖住晒玉背歎特色水果味精油Spa，其間兩人瘋狂鬥嘴，Stephanie笑言Roxanne的背脊捽出萬年老泥！

節目尾聲，Roxanne、Stephanie齊齊換上泳裝，浸在泳池進行深度交流互訴心聲，其間二人均感觸至紅了眼眶，又邊說邊手牽手互相支持，場面感性。Roxanne哽咽：「我哋由《香港小姐再競選》…（忍淚）我都入咗行兩年，我都未試過同一個女仔咁Close…未試過呢個體驗…」聽到眼濕濕的Stephanie則說：「可能大家都好大壓力，大家都覺得競爭對手嚟架喎，點樣做朋友呀，有時我都覺得你會唔會唔鍾意我呢？」因是次行程成為好友的二人，日前齊齊開Live與觀眾互動，Roxanne更大爆二人會「肉帛相見」，真的相當老友。