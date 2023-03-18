DJ泰胸猛　晃乳捽碟

家陣做網紅真係唔容易，要有索樣又要玲瓏浮凸身材，着得性感火辣之餘，原來仲講求才藝，好似嚟自泰國嘅Nooknik強項就係表演乳搖捽碟，雙峰隨住節拍搖盪，相當吸睛，難怪人氣爆燈！

妖媚尤物

唔少人總以為性感網紅最擅長嘅，就係以撩人寫真嚟吸引網民目光，若然覺得仲未夠吸引的話，就會着得更加少布，露肉尺度更大嚟搶盡眼球。的而且確，賣弄性感係最容易上位嘅方法，如果加埋多才多藝，想唔爆紅都幾難，好似嚟自泰國嘅Nooknik，正係最佳人辦。

佢樣子美艷帶點妖媚，散發出濃濃女人味，擁有前凸後趷嘅火辣身材，外形真係無可挑剔，絕對係女神級數。事實上，喺佢成為網紅之前，本身係一位模特兒，同時亦係活躍夜場界嘅人氣DJ。

自細習舞

經常喺泰國夜店進行表演嘅Nooknik，佢嘅打碟技術相當出色，配合埋性感嘅造型，每次登場都會吸引全場男士嘅目光。而佢之所以捽碟技巧咁高超，原來佢喺從事模特兒工作嘅同時，一直有跟音樂人學打碟，並且早喺學徒階段，已經常喺唔同夜店演出，更擅長燃起現場氣氛。

除此之外，原來佢仲有另一個身份，就係舞蹈員，自細學習跳舞嘅佢，參加過唔少舞蹈演出及比賽，正因為佢有舞蹈根底關係，所以現在佢喺夜店除咗表演捽碟外，亦會充當性感舞蹈員喺舞池大跳甩胸舞，極之吸睛。

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：35E-24-36

擁有迷人美乳及靚樣嘅Nooknik，不但係夜店天后，而作為性感網紅嘅佢，更經常喺社交平台發放福利相，既有樣貌同身材，又識打碟同跳舞，咁多才多藝點，點可能唔得人鍾意呢？