王淨自認吃貨零偶包騷肚腩　全靠曾敬騲出奸招控制飲食

曾兩度入圍金馬獎最佳女主角的台灣女星王淨，以及演出《刻在你心底的名字》爆紅的新生代演員曾敬驊屬同門，兩位合作無間感情要好，早前他們來港參加亞洲電影大獎，首次接受東網訪問，王淨表示有親戚是香港人，所以經常會有機會來到香港，而曾敬驊則是「處男下海」，可惜行程緊密未能四周遊覽，他表示：「聽說香港的山頂纜車看夜景很美麗，很想下次來的時候有機會可以去。」提到出席頒獎禮，王淨毫無偶像包袱即場展現她肚腩的贅肉，表示自己完全控制不到飲食節制，相當真性情！

兩人認識多年，曾敬驊分享與王淨跟私底下一段超難忘的經歷，就是趁着她生日當天相約對方去行山慶祝，王淨憶述當天的事發經過：「超級感人的，那一座山是需要一個半小時才走完。原本我有一點生氣，為甚麼生日還要約我行山，而且當天天氣又很熱，不過曾敬驊與好友們一直為我打氣，要我堅持下去，結果到達終點的時候他們就從背包拿了一個蛋糕出來為我製造驚喜。其實爬山的時候斜坡是很斜，保護着那一個蛋糕，超級感人！」王淨續大讚曾敬驊善解人意，工作上在最緊張的關頭能給予最大的鼓勵，不過性格比較內斂，希望他能把心裏的話說出來，難過時能夠為他分擔。曾敬驊則「回禮」指王淨是開心果，只要聽到她開玩笑，心情立即便釋懷了，不過其缺點就是太愛吃東西，更自爆在飛往香港的航班上，故意叫空服人員不要讓她點任何吃食物吃。

雖然2人一出道即有作品爆紅，但他們異口同聲自認在演戲上尚未「開竅」，王淨說：「即使到現在都很難很自信對大家說，自己是一個懂表演的演員，每一部戲都有開竅的地方，在這個專業上高還有很多沒有摸索的地方，很難有一種真的說開竅了的感受。」曾敬騲則指自己表現飄忽，故仍在學習階段，他又自爆與王淨拍攝人生第一部電影時，有一場戲交代彼此撞到對方令身旁書本倒地，明明是簡單的場口，卻因太過緊張，事前刻意排練令動作欠自然，最終NG了足足10多次。王淨即表示自己更「出色」，初入行拍攝《癡情男子漢》時，最高記錄NG了33次，但當時只是抱好玩心態不以為然，故現時每當拍戲遇挫折沮喪時，就會回想初心，放鬆心情享受演戲。

對於獎項，王淨表明不論得獎與否，自己還有很多目標尚未達成，故獎項並不會影響她繼續去探索，表演是對自己的誠實，跟別的比較沒有關係！曾敬驊則指獎項是靠運氣，就像天掉下來的禮物一樣，不看重獎項的他認為在演戲過程中已找到意義：「好像可以在你拍過每一個的角色裏面去找到一個你可能已經忘記，很小很小你自己擁有的小缺口，每一個角色都擁有這一些東西存在，自己可以透過每一個角色問題或角色去尋找到，可以去看自己其實想變成甚麼樣子的人。這是對自己來說比較重要的東西！」 王淨則說能靠演戲紀錄人生只得一次的回憶，能夠與角色共存是一件很幸福的事情。

談到即將上映的電影，王淨跳出新框架不再演學生，是一個新職業，嘗試武打的場口，有多一個體驗和嘗試，雖然這部電影的篇幅沒有電影故事佔太多的比例，這個特色對於自己來說是很有趣的！《疫起》是曾敬驊即將上映的一套電影作品，飾演一個護理師，是自己第一次接觸的角色，在這個角色找到很多自己一直在思考，在劇中要一直為別人着想，對任何人都是一個微笑，甚至過度關心，在人生中有一個小缺口，當有選擇的時候通常做人都是自私的，為了可以幫助那一些人填補自己心靈上的空虛。