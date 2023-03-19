【是日通勝】

農曆二月廿八

癸卯年 乙卯月 丙子日

吉時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：捕捉、結網、交易

忌：作灶、祈福、置產

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、16、37

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

金牛座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

雙子座：不應事事指望別人幫忙，最緊要做好本分。

巨蟹座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

獅子座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

處女座：留意身體發出的警號，感不適要盡快求診。

天秤座：單靠節食來減肥不可行，易損害身心健康。

天蠍座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

人馬座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

山羊座：謀事盡力而為，運勢頹的影響也不會太大。

水瓶座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

雙魚座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 財運旺

（跌）馬 人緣差

鼠：財運亨通，有利做生意，開單冇難度。

牛：吉星高照，獲貴人支持，做事得心應手。

虎：趁周日享受家庭樂，將迎來更多好運。

兔：已婚者易為小事爭拗，建議一人少一句！

龍：改善人緣好時機，若有聚會，不要拒絕。

蛇：遇上麻煩，幸獲友人解圍，化險為夷。

馬：是日沖煞，人際溝通出問題，誤會頻生。

羊：運勢差，不宜外出，有可能發生意外。

猴：出席聚會獲別人熱情招待，喜出望外。

雞：行事急躁，不切實際，小心弄巧成拙。

狗：受負面氛圍影響，容易做出錯誤決定。

豬：受了委屈應向伴侶訴苦，對方會體諒。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

嫁得好的姓名筆劃

「姓名學」是一種含有數理學、陰陽、五行學概念的命理學，只需要利用「姓」與「名」，就能研究一個人的命運、個性及人際關係。究竟哪些名字筆劃的女人易嫁多金男？

1.人格或地格的筆劃數為13、24、25、29

有上述筆劃數的女人，天資聰慧、性格好，有修養內涵，與人相處圓滑有分寸。她們多能獲得有錢人的青睞，而且也很有手段，懂得如何俘獲對方的心，多能嫁入豪門當貴婦。

2.姓名中有25、31、37等筆劃數

五格中無論哪一格有上述筆劃數的女人，溫良平靜，智仁勇俱備，憑藉出色的才華，事業發展順風順水。她們在內能當男人的賢內助，將家庭打理得頭頭是道，對外能成為另一半在事業上的好幫手。

3.姓名中有29、32、38等筆劃數

五格中無論哪一格有上述筆劃數的女人，頭腦聰明，魅力四射，入得廚房，出得廳堂，懂得在不同場合做適當的事，與她們相處總是感到舒服，易受高品質男人的青睞。