娛圈單打︱愛是全奉獻 講心又講樓

城城金曲都有得唱：「LOVE，愛是全奉獻！」不過唱歌就話易啫，真正做到「全奉獻」又有幾人？呢嗱，72歲嘅李龍基就做到喇！眾所周知，佢同細36歲女友Chris Wong打得火熱，更有意於年內拉埋天窗。為表誠意，佢日前將7個物業悉數轉到女友名下，連親生仔女都冇份㗎，仲唔係愛是全奉獻！

本欄早前寫過李龍基「老年得女」，如沐春風，佢仲自爆雙方性生活協調，打算盡快見家長娶女友入門。為保障女友將來生活，他近日豪氣地將7個物業轉名給未婚妻，說得出做得到。嘩，大拿拿7個物業，價值不菲，可見李龍基付出百分百真心，呢段爺孫戀係真愛無誤！

Chris亦非常叻女，除了本身有藝術底子、畫功高超外，更是孜孜不倦，不斷進修。她最近報讀了北京航空航天大學EMBA課程，學習營銷管理，在社交網上載筆記和上課情況，揚言：「沒有不付出的名成利就！」更大騷過去考獲的多張證書，證明多才多藝。而李龍基本身是遙控飛機發燒友，女友則懂得揸小型飛機，咁鬼合拍，難怪感情發展一日千里。

當然啦，不管你儂我儂，多麼的郎情妾意，梗有人睇唔過眼。正如子華神話齋：「睇人仆街最開心！」不少網民對呢段爺孫戀意見多多，質疑兩人年紀相距太大，擔心有人「起飛腳」，男方人財兩失。

唉，世事無常，人情多變，邊擔心得咁多。是否真情實意，只有主角才有話語權，李龍基傾盡全力愛護女友，反映Chris帶給他的快樂遠超物質價值。網民與其不安好心，等睇好戲，不如相信真愛，送上祝福啦！