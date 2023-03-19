馬國明湯洛雯約法三章設禁咀令　寧願打餐死閘住激情戲

絕世好男人馬國明將升呢人夫，他指與未來太太湯洛雯有協議，婚後會齊齊收緊拍攝激情戲的尺度，若劇情不太需要，他都寧願避開親嘴戲，不過，動作戲就樂意親身上陣，繼續搏到盡！

視帝馬國明於年初宣布向湯洛雯（靚湯）求婚成功，近日忙於拍劇的他，將婚禮事宜交由「老婆」靚湯主理，兩人由拍拖到步入人生另一階段，事事都有商有量，默契十足。而求婚成功後，原來兩人在工作上亦有約法三章，避免拍攝過分親熱的場口，以免打爛醋埕，惹不必要的爭拗，他謂：「我哋都有共識，阿湯再接戲都唔會係啲太裸露同親熱嘅戲，尤其依家我都會問啲女同事之後有場錫戲，你介唔介意，我唔介意佢哋話唔想錫，我仲幾欣賞，唔鍾意咪出聲，我之前同香香（岑麗香）拍《寶寶大過天》，佢拍之前講明佢唔係好想錫，因為老公唔係好鍾意，我唔會覺得佢唔專業，如果唔出聲但個心唔舒服又夾硬拍，咁反而唔好。」

問到若現在遇上一些激烈戲份是否都會主動出聲？他直言：「都會，有時場戲寫得太誇張，我會問導演係咪有需要，拍咗出唔出得街先，無謂浪費大家時間，其實睇打戲都好刺激，唔一定要睇啲親熱場口。」他續指婚後尺度會收得更緊，認為有些時候不一定要親嘴，可以錫面及錫額頭代替。雖然對親熱戲有所忌諱，但若果是動作場面，馬國明直言絕不介意親身上陣：「只要我有把握做到，而武指話安全，我都會做，因為親身做同替身做，觀眾係睇得出，如果連自己都冇把握就另計，因為受傷會影響拍攝進度。」

靚湯調養身體趕生BB

馬國明於新劇《隱形戰隊》中動作戲連場，搣甩天然呆形象化身型男，他不諱言動作戲雖然辛苦但值得：「其實動作戲難度唔係好大，因為我做開運動，所以體力上係應付到，反而之前演得太多醫生，初初拍攝時畀監製話我連行路都似醫生太斯文，希望今次畀到新鮮感觀眾。」他稱拍完該劇後發現自己對動作戲有興趣，因為現實中很難有真槍實彈的體驗。

搏命工作當然是希望照顧好屋企，對於即將成家立室，他坦言都有一定壓力：「要照顧多一個家庭，使錢方面唔可以太疏爽，以前我都鍾意手錶同車，早幾年見到隻錶好貴都會買，我有啲錶市值七位數，但當然買時唔使咁貴，咁依家唔會買，寧願慳錢，因為知道結婚要錢使。」

除此之外，他亦指跟靚湯有共識，靚湯會好好調養身體趕生BB，故他都不希望對方捱夜拍劇開工，而他亦會將財政大權奉上，每月只拿零用錢便可，果真絕世好男人！