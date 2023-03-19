劉亞仁涉毒前途凍過水　柯震東望能合作：不要被埋沒！

台灣男神柯震東首次執導的電影《黑的教育》，在台灣上映半毎月票房突破600萬台幣（約154萬港元），昨日他率領演員宋柏緯和組合玖壹壹的成員春風，兌現送珍珠奶茶的承諾。由於昨天是韓國女團BLACK PINK到高雄開騷，當柯震東見到活動現場有大批粉絲，即笑說：「大家是沒有買到高雄的票嗎？」而去年年底拍戲時遭無人機擊傷的他，昨天依然貼了膠布在面上。

向來留意韓國演藝圈動向的柯震東，對於韓國影帝劉亞仁陷入涉毒風波，其片約及代言隨時全被清零，早年曾在北京涉毒的柯震東，被問到是否想找對方合作，他說：「若有機會當然很希望，我真的很喜歡他，希望好演員都不要被埋沒。」之後他被提議可找BLACK PINK合作，他苦笑說：「沒有錢啦！」外，又以面部傷勢來開玩笑，因跟BLACK PINK成員Jennie同樣傷臉：「我今天是Jennie仿妝。」

另外，韓國啦啦隊女神李多慧將到台灣，曾說喜歡啦啦隊女神林襄的春風，被問到會否「移情別戀」，他說：「很難選！都喜歡吧！其實不會為了這個特別去看！」此時柯震東被問到會否去球場看緋聞女友峮峮，他說也希望有機會到現場近距離看啦啦隊表演：「我很喜歡那感覺！」