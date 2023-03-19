【心理測驗】一圖測內心狀態

大家都說社會正邁向復常，但換個角度來看，過往3年疫情的發生，何嘗不是一次重新檢視自己的機會？可發覺自己在瞬息萬變的人生中，幾乎每隔一段時間，心態就會有所改變？撫心自問，你真的了解自己內心所想嗎？來自日網DRESS上的一道「看圖片測內心狀態」的心理測驗題最近在網上大熱，想撥走內心迷霧的你不如試一試？

【問題】

憑直覺，請問你認為圖中的圖案像甚麼？

A.咕𠱸

B.煙

C.雲

D.攪拌機

【結果分析】

A.尋求內心的平靜

在家中存在的咕𠱸代表着一個舒適的環境！現在的你因為生活中的不滿與壓力而感到疲倦，急需一個令你可以依靠或放鬆的存在，這可能是一個你信任且可以傾訴的人或一件你喜歡的事。如果遇上了不妨捉緊，讓這個人或事幫你找回內心平靜，擺脫焦慮。

B.淨化激動的內心

選擇煙霧代表你正在壓抑自己的情緒！因你難以控制個人情緒，既想有人懂你，又因感覺無人能夠了解你而感到悲傷。與其壓抑或靠別人，不如自己調節，慢慢釋放或放下，正確地把自己的情緒表達出來，淨化內心。

C.培養堅定的意志

天上的雲代表內心世界！你容易被情緒左右，因為自己的心情而改變觀點與想法，可能會因為一時的誘惑而違背自己的意願。對你來說，培養堅定意志力是目前最首要的事，不妨鎖定目標，別讓負面情緒或引誘而受影響。

D.接受成長的變化

攪拌機是變化的象徵！或許現在的你正處於抗拒成長所帶來的改變的狀態，當內心出現新的認知及目標時，思想會有碰撞，大腦下意識地會「感到害怕」。不想改變是正常的反應，如果你嘗試克服，一點一點地前進，前方的路就會打開。