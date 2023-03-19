黃凱芹九展騷敬Uncle Ray　賣力跳唱險仆落台

「情歌王子」黃凱芹（Chris）一連兩晚在九展舉行的演唱會昨晚（18日）開鑼，好友周慧敏現身捧場。Chris身穿銀色閃片西裝以Catwalk形式出場，他笑言：「好開心見到你哋，今次可以睇晒全相，之前（戴口罩）只可以見到半邊臉。」他指今次有個新嘗試，除了主打歌以外，選擇了不少倉海遺珠的歌曲獻唱。當他演唱《偶然》時表示這是其中一套由他主演劇集的插曲，他在劇中更有大膽演出：「我拍過一套電視劇冇喺香港上畫，當年去到台灣淡水拍，我個角色叫黃凱芹，講我喺當地避世隱居，喺海邊救起個姐姐，展開段姐弟戀，第一日就濕身，後來導演叫我除衫、除褲，叫我着條底橫暱入被竇，劇情係講我第二日起身發現自己冇着衫掀開張被睇。」

期間他大講冷笑話說：「場外有我嘅嘢賣，大家知唔知賣咩？」觀眾答：「賣CD。」他笑謂：「所有歌都係我嘅Baby，所以我係My Baby。」除了自己的作品外，他又獻唱張國榮、梅艷芳及顧嘉煇的作品作致敬，還唱出Mariah Carey的《Hero》以記念已故的「樂壇教父」Uncle Ray。在尾段時他邊唱邊跳英文快歌，並不時跟台下觀眾握手，令全場氣氛高漲，由於跳得太投入，Chris差點被台邊絆倒，他事後笑言：「經過今晚，我聽晚一定唔會再仆親。」最後安歌時全場大合唱《情未了》及《焚情》。全晚不時有粉絲送花給他，有粉絲大讚：「你好靚仔，你好似王子。」Chris笑着回應：「我平時都似王子，係乞丐王子。」

受訪時，Chris透露今次是第二度在九展開騷：「上次係三面台，今次第一次喺度玩係四面台，仲有條Catwalk，都幾得意。（有冇練過出場？）通常都係即食，今日綵排，聽日就做騷，所以你見我有個位差少少仆低，因為高低台，未係好熟個位，依家知個危險位。（觀眾反應好好。）佢哋好Warm，跟咗好多年。見到有老中青唔同年紀粉絲一齊跟住唱，感覺很好有趣，有啲年紀好輕嘅粉絲送花讚我靚仔，覺得好唔好意思。」

台上他自爆場地是執二攤，他坦承：「係，我次次都係，否則冇可能咁快，上次紅館臨時有期，想再執佢哋死雞但都執唔到，知道呢邊有期，所以呢度先。（紅館再入紙？）我暫時未有呢個打算。上次入紙由2015年開始，上年先開得成，仲要係執死雞，所以咁多年都係入唔成紙，所以我個心態係平常心有就有，冇就冇。（你今次同上次開騷相隔半年，下次再開騷都係半年後？）冇講得實，太密粉絲都厭，唔係個期話有就有。（走巡迴？）暫時未有人搵我，所以冇呢個打算。我完咗今次個騷冇特別嘢做，所以都即時回加拿大。」問他是否很滿意現時狀態？他謙稱有狀態只因花了妝又弄了頭髮，否則只是普通人一個。

至於事前是否不知道周慧敏會到場？他稱在開騷前才知道：「佢籌備海外一個演出，佢要準備同唔方便亮相，所以見到佢都係驚喜。我唔會臨時請佢上台，因為流程好趕。大合唱時見到佢坐喺度有唱。」提到他送了其中一首歌給Uncle Ray，是否甚有感觸？他豁達地說：「一個人離世係感觸，但佢有咁大年紀都係笑喪，我個心態係慶祝佢嘅生命，佢一生做咗好多好難得嘢以及創咗世界紀錄，咁諗就唔會太傷感，《Hero》首歌我係諗住佢100歲時搞演唱會唱畀佢聽，佢幫香港創造世界紀錄，絕對係英雄。」