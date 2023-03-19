林敏驄開騷狂寸好友　戴假髮笑曾比特：你老竇整蠱你？

著名填詞人林敏驄昨晚舉行入行40周年作品展Part 2，邀得嘉賓太極、曾比特、露雲娜、雷安娜及鍾鎮濤等擔任表演嘉賓，而劇集《下流上車族》一班拍檔包括江美儀、郭柏妍及羅毓儀等現身，掀起全晚高潮，氣氛相當熱鬧。

整個演唱會歷時3個多小時，阿驄的「手本名曲」，包括《愛的根源》、《霧之戀》、《花店》、《梵音》及《深愛著你》等全在歌單之列。布志綸獻唱《幻影》時「老貓燒鬚」不慎走音，他靦覥指自己「痰上頸」。當曾比特上台時，林敏驄主動戴上爆炸頭假髮自封「邱比特」，且謂：「我阿哥係畢彼特。你老竇整蠱你？真名定假名？有冇聽過比特幣？」他又打趣「搵極都搵唔到關淑怡」，介紹湯寶如出場時，阿驄繼續亂噏：「想搵寶麗金3小花，黎瑞恩係生意人，心廣體胖出唔到𨋢，劉小慧又要睇住蘇志威，真係睇少眼都唔得！」他又揶揄另一嘉賓露雲娜：「佢係我兒是偶像，但點解走晒樣？」難得對方EQ高回道：「係，我仲靚過以前嘛！」

阿驄隨後感性表示：「寫到咁多好歌，自己都嚇一跳，好似億萬富翁咁！好多人一世都寫唔到一隻，但我嘅作品自自然然就街知巷聞，每次開作品展都唱唔晒，希望大家繼續支持我。」隨後介紹江欣燕出場演繹梅艷芳的《夢伴》時，他又說：「哥哥（張國榮）同梅姐（梅艷芳）嘅歌紅，唔係我啲詞寫得好，係佢哋嘅唱功震撼舞台。今晚請到梅姐本尊。」江欣燕即笑謂：「我喺上面有睇你呀！」

阿驄再邀請《下》劇拍檔江美儀、郭柏妍及羅毓儀等合唱《一家人》，及後羅毓儀化身Rock妹與阿驄battle結他，再唱日文歌《Slam Dunk》，而「魔音芊芊」郭柏妍更挑戰演唱《跳舞街》，不過似乎未能為自己平反，被緊接登場的文凱婷及鍾柔美負責的跳唱版本比下去。久違了的鍾鎮濤（阿B）壓軸登場，阿驄繼續口臭：「你奔7（指70歲）喎。」阿B答說：「我係正7，啱啱70歲，都保養得幾好吖，做Gym都仲舉得起。」阿驄：「你不舉。」阿B再笑答：「你就不舉 ！」二人合唱《愛在深秋》後，阿B不慎跌倒，阿驄再打趣：「我企喺依度，你做乜去嗰邊跪？」

完騷後阿驄受訪，對整晚演出相當滿意：「啲觀眾都唔肯走，全晚甩轆嘅嘢唔多，大家反應超好。（40年覺得最得着係乜？）覺得自己好幸運，寫咗咁多好歌，求其攞一隻出嚟都影響深遠，係我最大嘅成就及驕傲。寫第2隻歌《忘不了你》都已經覺得夠，有嘢可以存世，點知仲有咁多百首喺後面，每隔幾年就可以開一次騷，可以同大家分享吓。（版稅食到依家？）哈哈！嗰啲好少嘢啫。（郭柏妍唱成點？）佢自生自滅啦。（訓練佢做歌手？）呢啲嘢冇得勉強。（搵唔到關淑怡？）佢去咗『搵佢唔島』呀。（諗住幾時再開騷？）唔想隔咁遠，兩個月後囉！（走埠？）有人問緊喇，完咗騷瞓幾日先，其實手頭上都有啲工作堆咗喺度。」

阿B談到不慎跌倒一事，大方回應：「我隻腳傷咗，仲戴住護膝，只係拗親啫，唔係好嚴重，諗住上台唔郁咪得囉，點知太過興奮，依家唔痛喇，嚇親大家唔好意思，聽日仲可以唱得。（嚟緊仲有乜工作？）4月1日唱張國榮紀念騷，每年到咗呢個時間都係掛住佢，不如同大家一齊懷念吓。（叫阿驄再作歌畀你？）覺得差唔多時候喇，有機會咪再唱隻家傳互曉嘅歌囉。」