鄭欣宜Encore 5次勁不捨　台上狂喊大灑洋葱

歌手鄭欣宜於紅館舉行一連三場演唱會《Believe Us鄭欣宜演唱會2023》，昨晚（18日）完滿結束，尾場充滿洋葱，欣宜台上感動得3度落淚，Encore環節她5度走上台，表現得依依不捨，昨晚撐場的藝人有歌手雲浩影、關心妍和老公、胡楓和羅蘭等。完騷後受訪，欣宜表示看到大家開心樣便好感觸，聽到大家一齊大合唱好鏗鏘，感受無法形容。時隔9個月再開騷，初時都有擔心，因為歌單跟對上一次分別不大，但看到觀眾很開心便很感動。演唱會製作費不惜工本，4支由英國運送來港的巨型台燈擺放在四角，被台燈遮擋到視線的座位便留空，變相減少了賣飛，問覺得是否值得？她說：「我覺得值得，效果好正！最緊要大家睇得開心，Block咗啲座位做法好細心，好照顧到觀眾。」

她透露爹哋鄭少秋不在港，對於一二場都有鄭姓藝人做嘉賓，包括鄭裕玲，尾場卻欠奉，她笑言：「鄭氏宗親會，今晚嘉賓就係鄭欣宜，哈哈！因為我想唱多啲歌，觀眾都繼續想Encore。」提到其神秘男友是否有捧場，她表示全場都是朋友，愛她的人都有來，總之開心，感情事不願多提。自爆第二場因毛舜筠（毛姐）來捧場令她緊張，她與毛姐2008合拍過處境劇《畢打自己人》，對方是一位她很欣賞的前輩。她透露有意舉行巡迴演唱會，希望到英、美、加拿大，新加坡和馬來西亞等地舉行。