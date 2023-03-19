毛孔粗大點算好？4個步驟回復緊緻美肌

毛孔護理做得不好，不但帶來黑頭粉刺等肌膚問題，更會令外表顯老，望落比真實年齡老幾歲，所以日常應定期清潔毛孔，保持肌膚細緻。不妨把握周末放假的黃金機會，依照以下介紹的4個Steps，在家輕鬆變靚！簡單的步驟不費時，又不會加重肌膚負擔，令護理效果弄巧反拙，值得一試！

步驟1：潔臉前清潔雙手

清潔毛孔前必先清潔雙手，因為護理過程中雙手會不斷碰觸肌膚。之後再用潔面乳簡單洗淨臉部，做好表面的清潔，才不會讓細菌在臉部孳生。如果還是擔心的話，可以用清爽的卸妝水去除臉部彩妝殘留物，以加強清潔效果。

步驟2：居家熱水蒸臉

現在市面上有不少家居蒸臉機，可將水轉化成高溫的納米霧狀粒子，效果不俗也便捷。不過若你未物色到合水之選前，不妨先用家中的臉盆和和毛巾，自製蒸面體驗。方法是先在臉盆注入熱水，再將頭向下感受迎面而來的蒸氣；注意面部距離熱水至少15cm以上，並敷着溫熱毛巾，就能在毛巾與臉盆之間形成一個充滿蒸氣的空間。之後只要閉上眼睛，在蒸氣中慢慢地吸氣和呼氣，約5分鐘就可打開毛孔，讓後續使用的保養品深入毛孔，發揮修護作用。

要留意蒸臉時，蒸氣會讓你出汗，如果沒有補充足夠的水分，有可能會導致身體脫水。另外，蒸臉的熱氣會讓臉部毛孔擴張，同時也會帶走肌膚的水分，所以居家蒸臉的時間最好控制在5~10分鐘內，次數也不宜過多，建議每兩周一次，效果就最理想。

步驟3：針對性改善毛孔問題

使用毛孔護理產品前，最好先了解自己是嗎一類的毛孔問題。最常見的問題有毛孔阻塞和毛孔粗大。若想改善毛孔阻塞，可用Benefit Cosmetics的毛孔護理系列，當中的深層清潔淨化泥膜有效去除肌膚表面分過多的油脂分泌。如果想解決毛孔粗大問題，可慮使用含果酸成分的清潔滑溜潔面泡沫，其成分中的檸檬萃取及柚子萃取，有助清潔毛孔之餘，更具細緻毛孔作用。

步驟4：爽膚水收縮毛孔

潔淨毛孔後，就輪到收縮毛孔，建議同時搭配低敏配方的補濕產品一同使用，效果會更佳。Kiehl's的金盞花植物精華爽膚水適用於敏感肌膚，尤其是使用刺激性清潔毛孔產品後更合用，可有效減褪泛紅、紓緩兼補濕。再配合按摩手法或使用按摩石、按摩滾輪按摩臉部肌膚，可達致收縮毛孔以及放鬆面部肌膚的功效。