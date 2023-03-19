人氣店翻新復活　耳目一新

疫情期間，很多著名的餐廳捱不住結業，令人欷歔。幸好仍有一部分城中名店，經過翻新再重新開業，既保留昔日風韻，又能帶來耳目一新的感覺，不單令老客人回歸，還能吸引其他識食之人呢！

經典炭燒扒房 世界頂級靚牛

香港旅遊業暢旺，每年都有多間新酒店落成，同時間因應發展，亦有不少歷史悠久的酒店要「熄燈」，尖沙咀香港麗晶酒店多年來經歷過易手和改名近日再次回歸。最為人期待的高級扒房The Steak House，是80年代首間引入木炭烤架的餐廳，在當時聲名遠播。全新裝潢的扒房以皮革、麖皮和木作材料，配以酒紅和木炭色調，高貴時尚。晚上可以欣賞到完美維港景色，令人迷醉。

來到沙律吧，兩張長枱擺滿了各式沙律配料、芝士、火腿和凍肉等前菜，琳琅滿目，令人食欲大增。開放式廚房擺放了由開業至今使用木炭烤架，可以看到主廚Amine Errkhis大顯身手。師傅指餐廳引入來自世界各地地牧場的高質靚牛扒，有部分更是獨家供應，配合自家熟成更添風味。1945年成立的澳洲Mayura農場以飼養純血和牛著名，牛隻會吃朱古力作飼料，肉質有香甜餘韻，餐廳供應上腰肉和Tomahawk外，偶然還有矜貴的Porterhouse T骨扒不定期供應，經21日乾式熟成後，以紅木炭混合日本備長炭燒烤。日本鳥山農場以全人手工序飼養牛隻而聞名，相較其他日本和牛，油脂分布更平均，入口富旨味。美國USDA Prime的牛扒吃得多，這裏供應更高級的Super Prime前腰脊肉牛扒和肉眼，師傅指美國牛肉會有2.5%評為Prime，在這2.5%裏面，最好的20%才會標榜為Super Prime，相當罕有，富口感和肉味。吃牛扒時，侍應會以一盒德國品牌的牛扒刀放在客人面前選擇，輕切開的牛肉蘸上用超過1星期發酵的自家製芥末和柚子燒酎鹽，滋味無與倫比。

山頂百年紅磚屋 環球海鮮美食

山頂一向是遊客和港人必到的觀光點，除了欣賞居高臨下的景色外，還有其他優美環境和餐廳值得發掘。其中一間過百年歷史的紅磚屋，屬香港二級法定歷史古蹟，這間擁有法式設計元素的英式建築小磚屋，自1947年起便用作做餐廳，太平山餐廳早前經大翻新，室內酒吧、環迴落地玻璃的室內用餐區等都重新規劃，經悉心改造的花園，滿布色彩繽紛的花卉植物，是欣賞日落和夜景的最佳位置。

餐廳供應一系列的國際菜式，集合本地、東南亞、印度和歐洲多地美食，想和朋友邊吃邊小酎，推介分量十足的海鮮拼盤，彈牙龍蝦、新鮮生蠔和藍青口等，配香檳或白酒最夾。熱食的話，以虎蝦和海鱸魚等加法式海皇湯烹煮的燴海鮮，鮮香十足。主食可選擇蟹肉墨魚汁扁意粉或波士頓龍蝦意粉，前者香口惹味，後者鮮味無比。餐廳的招牌牛肉漢堡，選用本地廠房製作的麵包，煎香後一邊放美國牛肉漢堡、煙熏車打芝士和洋葱醬，一邊擺放蔬菜，分量十足。印度烤爐系列有多款選擇，食材抹上不同的香料，放在泥窰烤爐（Tandoori）中烤熟，香口惹味。吃時除了配葡萄酒，也可選帶煙熏香的Estate或清爽的TPL雞尾酒，提升體驗。