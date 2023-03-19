好友楊紫瓊奪奧斯卡影后　甄子丹話合作要排30年

影星甄子丹與太太汪詩詩今日（19日）現身馬場活動，2人透露剛參與奧斯卡頒獎禮後返港，雖然行程忙碌但開心，對於楊紫瓊（Michelle）奪今屆奧斯卡影后，子丹為對方感高興：「佢攞獎嗰刻我哋開心到彈起，佢係值得，咁多年都堅持，關繼威攞男配角嘅感言都好感動，聽到眼濕濕，見到咁多華人攞獎破晒紀錄，套電影又掃咗咁多獎。（有冇私下約佢慶祝？）有，不過佢好忙，全世界都同佢慶祝，我哋要排隊。（勾起好多回憶？）係，當年同佢拍《詠春》、《新流星蝴蝶劍》，仲有同佢一齊打麻雀、食飯，拍戲前前後後大家相聚好開心，估唔到佢有一日可以為華人同女性爭光。（再同佢合作？）可能要排到30年後喎！（係咪好耐冇見佢？）對上一次見喺紐約，喺電影節，大家各有各忙。」

對於子丹之前因政治言論而被網民聯署抵制擔任奧斯卡頒獎嘉賓，子丹坦言：「每個人都有言論自由，希望世界多啲包容同愛。」他續指今日很開心，大家經歷幾年疫情現時終於不用戴口罩，感到很鼓舞，香港的繁榮逐步回復。

談到工作，子丹表示稍後要為下部電影籌備，亦要飛來飛去拍節目及出席電影《殺神John Wick 4》首映，對於《殺》片男星Lance Reddick逝世，他謂知道消息後感震驚及難過：「個心好唔舒服，雖然同佢冇對手戲，但有睇過佢嘅演出。」詩詩對消息也大感突然，因為對方一直很健康。

另外，提到子丹之前曾跟被烹屍的蔡天鳳合照，他稱並不認識對方：「佢係當晚其中一個贊助，對於合照我係有求必應，睇到新聞發生咁大件事，我唔想搞到件事咁複雜，不過任何人有呢啲遭遇都會為佢感到難過。」