陳家樂請飲請240人　爆連詩雅減肥減上癮

下月結婚的陳家樂今日（19日）出席馬場活動，問到為何未來陳太連詩雅（Shiga）未有一齊現身，他解釋：「因為大家唔同經理人公司，大家各有各工作，希望將來可以夫妻檔出席活動。（冇試過情侶檔做活動？）真係未試過，雖然有人斟過，但因為時間同價錢傾唔啱。」

提到婚禮籌備進度，家樂透露過幾天便會過大禮，並謂自從宣布婚期後，獲不少贊助商主動贊助：「發現原來有多細節可以加入去，例如回禮禮物，之前只係諗住送餅卡，依家會再設計有我哋Logo嘅禮物。」他稱幸好有婚禮策劃師幫手，問到家人有否幫忙？他笑言他們都很配合，不給意見便是最大幫手，因為眾口難調。至於賓客方面，他原本計劃請180人，現已增加至240人，但發現仍有很多賓客未請，應該會再增加人數，他現場見到同公司的李幸倪，即時出口邀請對方出席飲宴。

另外，家樂表示直至婚禮前都會暫停拍劇及拍戲工作，現時要積極修身：「因為着西裝肥少少就唔好睇。我會同Shiga一齊做運動，佢有少少病態，瘦到我見猶憐，我媽媽同嫲嫲都好擔心佢太瘦，經常叫佢食多啲，但佢有啲減肥減上癮，所以我都要跟上佢步伐，努力Keep Fit。」

同樣有份出席活動的湯怡，見她瘦了一點，她解釋可能因近期忙於搬屋所至：「我會開始做番運動，因為啲肉有啲鬆，我唔追求另一半有線條，因為佢冇線條，我有安全感，但我追求自己有，其實佢咩身形我都唔介意，老公都話鍾意我有啲肉地，但我唔想，我大肚時佢話我係Winnie the Pool，不過佢冇嫌我肥，否則我會好冇自信。（老公會唔會谷肥個女？）咁又未至於係米芝蓮，小朋友有肉地就可愛啲，囡囡都食得多，但就唔係好肥，可能郁動大。」湯怡又指現年歲半的女兒考入心儀學校，9月便上學前班，令她放下心頭大石。