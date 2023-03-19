Lexus UX200 Ultimate　軟硬兼施齊升級

2023新版UX的車架增加20個焊點，車身剛性提高；EPS電子助力轉向和懸掛系統亦經重新調校，成就更出色的轉向響應和乘坐舒適性。（胡振文攝）

凌志(Lexus) 2023新版UX在港推出，雖然動力規格維持不變，不過車上多處都進行了改良及提升，可謂軟硬兼施齊升級。

包括特別針對車架，額外增加20個焊點，進一步提高車身剛性；重新調校EPS電子助力轉向和懸掛系統，提升操控，成就更出色的轉向響應和乘坐舒適性；通過優化面罩、頭尾燈及輪圈等設計，提高空氣動力效能；首度將Lexus Safety System+(LSS+)主動式安全系統列作標準配備。率先輸港的新UX乃是入門型號UX 200 ，提供Superior及Ultimate兩版本，試駕車為配置更豪華更齊的後者，其中央觸控屏幕更由前款10.3吋升級至全新12.3吋。

規格表

車型：五門五座位SUV

容積：1,987c.c.

引擎：直四雙VVT-i

最大馬力：173ps/6,600rpm

最大扭力：204Nm/4,400~4,800rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：Direct Shift-CVT自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

平均油耗：16.9km/L（Euro 6）

車身體積：4,495×1,840×1,520mm（長×闊×高）