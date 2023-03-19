本日日本：飛娥號．宗介蒸氣船　超細Size神還原

日本TAKARA TOMY旗下的壓鑄微型車品牌TOMICA款式甚多，是不少人喜愛收藏之物。除了推出現實生活中登場的車款，TOMICA早前更跟著名動畫公司吉卜力工作室合作，推出名為Dream Tomica Ghibli系列，頭炮分別有《龍貓》的貓巴士、《飛天紅豬俠》的Savoia S.21F 戰鬥飛行艇後期型及《千與千尋》的海原電鐵，其細緻的手工獲得了玩具迷一致好評。3月25日起該系列再推出第二彈，分別為《天空之城》的飛行船虎蛾號及《崖上的波兒》的宗介蒸氣船，將兩款經典交通工具變為只有手掌尺寸的合金玩具。其中虎娥號將外部的鉚釘、標誌等細節呈現，螺旋槳部分更可轉動，而且為了呈現船身的重量感，壓鑄製作的部分佔了相當大比重。另外蒸氣船的設計同樣細緻，船內提供動力的蠟燭和管子亦照足電影中的造型，坐在船頂上拿着綠色水桶的波兒十分可愛。產品現可於TAKARA TOMY的官網預訂，稍後於日本各大玩具店有售，各售1,320日圓（約HK$77）。