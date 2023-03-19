中年好聲音︱吳大強爬吳偉豪頭　5月有得上台開騷

無綫歌唱節目《中年好聲音 》今晚（19日）誕生10強，而4月底將舉行終極決賽，不過未知冠軍誰屬前，今日《中年好聲音》舉行記者會宣布將於5月13日假九展舉行《夢想成真演唱會》，屆時26位參賽者將登上舞台齊圓開騷夢。

20位參賽者包括周吉佩、支嚳儀、吳大強、曹敏寶、龍婷、涂家堯及李思林等獻唱多首經典金曲為演唱會熱身，節目主持車婉婉現身撐場又和吳大強合唱，吳大強更表示爬阿仔頭更早上台開演唱會，現場逾百粉絲舉燈牌支持，場面熱鬧。

剛病愈的支嚳儀依然聲沙沙，她說日前感冒發燒，雖已退燒及康復中，但聲音未回復狀態，所以呼籲大家在流感高峰期要小心身體：「多啲做運動，小心身體，不過開騷時，把聲一定會好番，會盡量少應酬，飲開聲茶同慢慢飲水嚟養聲，希望粉絲買飛入場支持。」又開心謂吸納了父子粉絲，而小粉絲只得5歲，今日更到現場捧她場。

談及其豪宅曝光，她就話：「其實係做家訪，但報道出嚟，我有啲應接不暇，唔係被人騷擾，好在地址冇曝光，只係個角度去咗炫富咁，其實我唔係咁嘅人，我係好實在嘅創業媽媽，希望下次有機會分享我創業嘅艱辛，不過我都多謝傳媒畀我多曝光，等人認識我而聽我嘅歌。」

至於風頭躉吳偉豪爸爸吳大強被音樂人郭偉亮批評歌唱技術欠變化，吳大強表示未有不悅，覺得郭偉亮是好建議：「我接受嘅，等我鑽研改變，唔會係獨沽一味，其實現階段都要變化下，呢個係長途賽。」談及和囝囝斟齊拍劇，他說未收到通知，個人對演戲興趣一半半：「我唱歌就得啫，怕拍劇駕馭唔到，就算拍都係玩票性質，（怕演戲輸畀阿仔？）咁又未必，我又未拍過，只係擔心拍群戲成日NG，會阻住人。」問有心儀角色？他說未諗，笑言不會有和阿仔爭女戲份：「爭女？我都收咗山啦。」