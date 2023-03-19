中價藍牙喇叭　鬥外形鬥靚聲

香港人睇戲很喜歡配個Soundbar使用，但若然屋企不大，Soundbar就有點巨型，倒不如配個藍牙喇叭，既慳位仲可帶出戶外使用，用途更廣泛，最近市場就有不少中價好選擇，外形音色皆相當討好。

擴散沙漏

Sonos Era 300採用沙漏型機身設計，每個角度、比例和打孔都增強了聲音的方向性和擴散性，同時機身內建6個驅動器，可以將聲音引向左右兩側、前方和上方，讓用戶感受被聲音四面環抱。另外它是廠方首款提供多聲道環迴立體聲的後置喇叭，只要將一對Era 300配對，就能增強Dolby Atmos效果，睇戲一流！它內置收音咪及Trueplay調音技術，並可經Sonos App、Apple AirPlay 2、 Wi-Fi或藍牙進行連接。

長氣黑盒

Marshall喇叭一向較為大個，Middleton一反傳統黑色機身只有109x230x95mm，重約1.8kg，雖未於超輕巧，但就配備了手提帶及符合IP67防水防塵要求，帶去旅行或露營絕對適合。內置兩個15W低音、兩個10W高音喇元和一對被動輻射器，提供360度環繞音效。續航力20小時算是長氣，並可透過Stack推疊模式把多個喇叭連接在一起，炸機更震撼！

幻彩花瓶

LG XBOOM 360 X03Q以花瓶為設計靈感，透過專利XBOOM 360技術提供360度全向聲效，並設有Silk Dome高音單元呈現高分辨率音頻，又有玻璃纖維驅動器提高清晰度，令人聲分外突出。內置燈光功能，可與音樂同步產生不同效果，提供環境、自然和派對等9種燈光模式，仲可經專用App自訂燈光效果。