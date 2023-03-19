陳展鵬單文柔夫妻檔跑步　湯盈盈與女兒幻想變公主

藝人袁偉豪、姜皓文、楊潮凱、梁諾妍（Inez）、黃淑蔓，及一眾星級父母陳豪、陳展鵬、單文柔、湯盈盈、鍾麗淇，楊洛婷、朱凱婷帶同子女，在主題公園參與跑步盛事，陳豪這次與次子Nathan及細女Camilla首度參與3K賽事，他說：「可以與子女一同共享天倫樂，十分Happy！」陳展鵬與單文柔表示這次比賽是給女兒率先探路，陳展鵬說：「我女兒最鍾意呢啲卡通人物，所以跑步同時我不忘為囡囡Quinta同卡通人物集郵，期待下年Quinta長大啲，帶埋佢一齊跑，一定會樂而忘返。」

湯盈盈帶同兩位千金Alyssa及Kassidy一同挑戰3公里跑，盈盈表示她們早就部署好，有策略地完成賽事，她說：「我哋對跑步賽道好熟悉，小朋友最期待就係沿途可以啲卡通人物為佢哋加油打氣，畀佢哋更有動力跑向終點，今次仲可以穿過城堡嘅拱門，穿過嘅一刻感覺自己同女兒一齊變身成為公主，非常神奇。」Kassidy完成賽事後不願離開，更一度依依不捨，攬實鍾麗淇的女兒Michela不放，場面搞笑。

首次參加的姜皓文以55分47秒完成10公里跑，對成績他都好滿意，袁偉豪覺得在樂園度假區的跑道上氣氛好好，大家都笑容滿面，楊潮凱笑言終於可以除下口罩參與賽事，讓他們留下難忘的回憶：「一大早就同姜皓文同埋Ben跑咗10K先，衝線之後就即刻跑去起點Join返囡囡一齊跑3K，所以今日一共跑咗13K，好滿足! 」