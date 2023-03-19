杜如風Dry足9年獲靚仔優待　大膽出擊：你對我係咪有愛啫？

杜如風主持的J2旅遊節目《解風東京》繼續成熱話，明晚（20日）播出的一集，杜如風主打介紹山手線幾個車站，期間她介紹幫襯了10年的帽店，價錢大約100至200港元就有交易，而她共花費了2萬8千日圓（約1,652港元）掃了9頂帽。之後她到涉谷一間連鎖中古玩具及漫畫店，尋找80、90年代的回憶，《小雙俠》、《小露寶》、《電腦奇俠》、《小飛俠》的玩具應有盡有，還有她至愛的卡通《銀河鐵道999》女主角美達露全套服飾、假髮同眼睫毛出售，而她更唱《飄零燕》，洩露年齡的秘密。

杜如風之後到位於惠比壽的一間人氣高企、CP值極高的燒肉店，它更是入選日本美食網站8大名店之一，而該店只提供晚市，期間由靚仔侍應親手炮製的「和牛壽喜燒配黑松露」時，見到對方出力猛刨名貴的黑松露，又以叉燒心形牛頸脊招呼，令單身9年的杜如風忍不住問：「你對我係咪有愛啫？」

而前晚（17日）杜如風到潮人集中地之一的下北澤，她說雖然十多年前已經介紹過，但現在下北澤已不一樣，如車站附近的橋底有食街，主打世界各地美食外，又推介買衫就一定要去由22間店舖組成的「東洋百貨店」，她形容為東京的旺角中心。店內主打古着服飾，最平幾十蚊有交易，一向「唔買唔安樂」的她最終只花了770日圓（約45港元）買下一件古著名牌大褸。

之後杜如風到二手黑膠唱片店，價值300日圓（約17.7港元）起就有交易，而《少年隊、西田敏行、Morning娘及歐陽菲菲等歌手及組合都找到，最後日美混血歌手Ann Lewis的黑膠碟，由她以800日圓（約47港元）買入作為手信。