表演出意外︱薛家燕歌衫爆胎　掀起條裙春光乍洩

藝人薛家燕、陳敏之、陳國峰、周志康和張達倫今午（19日）出席恐龍探險樂園活動，眾人亦帶同小朋友一同到場，趁機享受親子樂。與契女和契孫到場的家燕姐，表示原本打算帶新抱和孫仔來玩，但二人因抱恙而未有同行：「可能係食錯嘢尋日肚痾，新抱仲有啲唔舒服，孫仔就止咗痾，下次有機會再佢嚟玩。」她笑言發現了恐龍粉絲同樣是她的粉絲，因會場中很多家長和小朋友也要求跟她合照，還稱呼她家燕媽媽。

談到昨晚為林敏驄演唱會擔任表演嘉賓的鍾鎮濤，不慎卻於台上跌倒，有到場捧場的她指當時也被嚇親：「好在佢唔係女士唔係着高踭鞋，我自己習慣每次演出前都會預留時間踩台了解環境，表演時會叫監製『提場』，我都係咁教我啲學生。」問到有否於演出時遇過驚險場面？她笑言曾於台上表演時歌衫背部拉鏈突然爆胎，幸有同工作人員掩護返入後台，而另一次就因大意而春光乍洩：「10幾歲時表演西班牙舞，因為太匆忙唔記得着打底紗裙，結果一做掀起條裙嘅動作即刻走晒光，返入後台即刻爆喊。」

至於張達倫就帶同太太帶和5歲半兒子一家三口到場，他透露兒子早前不幸感染流感，幸好剛已痊愈，而自己則聲沙沙，不過是因為之前拍嗌交戲所致。正同時忙於拍劇及電影的他，被問到有否太忙被兒子投訴？他稱太太指有他在場兒子會更頑皮，問到他是否不會罵兒子？他說：「一時時，但其實鬧都冇用，佢反而有樣學樣鬧反我，所以寧願慢慢溝通。」他指自己要求很低，只要求兒子有基本禮貌，不對別人動操或罵人便心滿意足。