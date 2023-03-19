劉佩玥晒長腿做「一樓一」　慘遭霸王硬上弓

無綫劇集《隱形戰隊》話題浪接浪，今日（19日）有兩條預告片曝光，明晚（20日）劇情講述，為了追查恐怖分子，「Shadow」劉佩玥與「辛Sir」吳家樂飾，分別「喬裝」一樓一鳳及唐樓住客。預告中見身穿性感睡衣的劉佩玥風騷返回單位時，被恐怖分子「巴翼」廖家爵強行登門表示要「幫襯」，劉佩玥以月事作為由企圖脫身，但被對方「霸王硬上弓」，更被捉實兼遭整個人被拋在床上，情況危急。

劉佩玥再大晒逆天長腿，加上角色性格討喜，入屋度更再大大提高，對於白滑長腿成為劇集亮點，她表示感謝並分享兩大保養美腿心得，就是適當運動及飲水：「其實我細個唔係好高，我記得我低年班時，都係排前面嗰幾個，直至去到大約中四先至突然長高，我諗都關我鍾意運動事。因為以前有打排球，我又好鍾意跑步，所以我覺得做運動同成日飲水都會令到個腳形靚啲。」她續說多散步亦有助保持腳形靚靚：「我食完飯之後都會去行吓，就算依家揸車，都會去公園或者山度行，所以我覺得適量同適當嘅運動，都會對身形有幫助。」

劉佩玥常拍外景但仍能保持白滑皮膚，她說除了做好防曬，注意飲食亦很重要：「唔好成日食啲好濃味、或顏色好深嘅食物，味精唔好食咁多，同埋最緊要保持身心開朗，飲多啲水就Ok！」談到明晚身陷險境的一幕，她說：「因為個廠真係好凍，同埋張床唔係床嚟，係一嚿好硬嘅嘢上面有啲被。我同廖家爵對戲時，佢都好緊張，因為驚整親我。我覺得呢類戲最緊要演員之間有溝通同信任，所以我哋最後都好順利完成。」至於另一條預告片是「Cool Sir」媽咪「淑珠」蘇恩磁和「珊珊」伍樂怡，在茶餐廳遇上突然胡亂開槍掃射的悍匪，二人嚇得拔足狂奔，並齊齊成為人質。