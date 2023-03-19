寫真界摩天樓 波大腿長

高妹見得多，你覺得用邊樣嘢嚟形容佢哋最貼切？今日為大家介紹嘅長腿美人緒方咲，就被人稱為「寫真界摩天樓」，理由係波大腿長嘅佢，高度有成5呎6吋，相對於其他日本寫真女優嚟講，可以話係高人一等，加埋佢拍寫真時唔錫身，難怪連人氣都步步高升！

股下33吋

唔少女仔都係講一套、做一套，要求男人對自己嘅態度要夠真，偏偏唔肯以真面目示人，明明身高得5呎，竟然着對鞋踭有4、5吋厚嘅高踭鞋，真係驚佢哋出街會拗柴，更何況拍埋啲真正嘅高妹身邊，咪又係相形見絀！就好似今年28歲嘅緒方咲，身材高挑唔在講，據官方資料，股下長度達33吋，所謂股下，即係褲襠到褲腳嘅長度，好明顯係一條長腿，仲被雜誌選為「美腿橫綱」，一般日本妹拍埋去真係望塵莫及。

小休更加激

緒方咲喺2016年參加選美活動「湘南小姐」並獲得最上鏡小姐獎，之後開始拍寫真，憑住心口對F奶同極品長腿打響名堂，更加喺次世代美腿寫真偶像選舉中贏得「東之橫網」封號。除此之外，緒方咲亦做過賽車女郎，曾為「T-DASH JLOC天使」效力。

2021年，緒方咲同所屬事務所結束合作關係，之後小休咗一排，最終以自由身方式回歸，並推出第14隻寫真映像作品。睇番佢嘅演出，比之前更激同更具挑逗性，頻頻張開大髀兼且將兩腿之間嘅布條拉拉扯扯，可以話係將誘人指數推向新高！