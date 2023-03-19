張進翹開新碟發布音樂會超興奮：連埋Encore唱咗22首歌！

「造星」出身的Mansonvibes（張進翹）昨晚（18日）舉行首個新碟發布音樂會，圈中好友吳林峰、朱栢謙、麗英＠小薯茄、張紋嘉、曾若華等都有捧場，他形容今次是特別大日子，因為實體EP出面有得賣，入面有好多絕密真相。

除了自彈自唱，他再發布從未發布的原創歌《GOODBYE MY FAVOURITE BACON》，曾為Heavy Metal樂隊主唱的半素食者Manson，嘶吼吶喊出戒掉煙肉的悲痛，以黑色幽默呼籲大家為自己的健康着想說：「因為有一日我發現咗一個絕望真相，就係煙肉係致癌㗎，之後我因為太唔開心，所以就寫咗呢首歌，頭先大家咁投入，証明大家幾想要健康。」引來全場大笑。

完騷樂迷不願離開，在一片Encore聲下，他再度登場，多唱一次音樂會主題曲《ONE WAY TICKET》，騷後他說：「好複雜，好緊張又興奮，因為個騷難度好高，我第一次唱咁長嘅騷，成晚連埋Encore唱咗22首歌，同埋因為係專場，個個都嚟睇我一個，所以壓力好大。」他笑言暫時鬆了半口氣，因為下星期仍有音樂節表演，他再次感謝團隊的幫忙：「好想逐個畀個好大嘅擁抱佢。」談到媽媽到場支持，他笑指媽媽每日都看自己「演出」：「我日日喺屋企唱，嘈住佢，佢都慣咗，反而好多Artist朋友嚟睇，搞到我好緊張。」他期待與團隊到不同的地方演出：「我想去戶外，相信呢站係開始，同我隻EP一樣，係我嘅轉捩點，完成第一步之後，可以再跳到更大舞台。」