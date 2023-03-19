唔見得光嘅嘢，通常喺枱底進行，所以成人影片有唔少情節都喺枱底發生，例如女主角用對腳撩異性髀罅、男主角藉跌匙羹狂𥄫友人底褲等等。講真好色係人之常情，今日一於將性事擺上枱（Table）。

Table Ender 玩爛張枱

情到濃時，男女進行活塞運動，過程有幾激可想而知，但用乜嘢字眼嚟形容先最到肉？答案就係「Table Ender」，一嚟性急到要喺枱上交歡已經夠晒激，仲要連張枱都玩爛埋，問你服未！不過，有性學家指出，男士總係以為進行活塞運動時，動作愈快，力量愈勁，女士愈易有高潮，但事實並非如此，反而先緩後急，同時刺激女伴嘅敏感帶，先容易令對方高潮。

枱上曳曳 首選Worship

同異性撐枱腳時，有冇諗過喺餐枱上食埋對方？有美國約會網站進行調查，喺二千名受訪男女中，發現過半數有如此瘋狂嘅幻想，而最想一試嘅體位就係「Worship」，玩法同推車仔相似，唔同嘅地方在於女士要跪趴喺枱上，等男方可以從後向趷高嘅美股進行活塞動作。雖然呢招睇落去好簡單，但對男士身高有一定要求，否則就要企喺櫈仔上，或改喺茶几上進行。

《Take Me On The Massage Table》 按出慾火

Table有好多種，而Massage Table就係指按摩床。話時話，有好多四仔故事都喺按摩床上發生，呢套由Fantasy Massage喺2021年推出嘅《Take Me On The Massage Table》，可以話係近年拍得最精彩嘅作品之一。影片由Barrett Blade同Bree Mills聯手執導，搵嚟Brenna Sparks、Kendra Spade、Jaye Summers等多位身材火辣嘅脫星演出，故事發生喺一間瀕臨倒閉嘅情慾按摩院，一班男技師為咗保住飯碗，決定以高超嘅床技嚟冧客，結果唔止喜出望外，過程仲要係峰迴路轉。

同場加映：家政婦另類服務

提起枱，唔知大家會唔會諗起喺日本AV中經常要抹枱、執枱嘅家政婦？由Planet Plus喺2019年推出嘅《全裸的家政婦》，就被AV迷喻為最正嘅家政婦主題作品，事關影片由巨乳女優柊留衣演出，片中有一幕講述佢喺枱下偷偷地為男主人進行口愛服務，畫面勁香艷，令人睇得津津有味。順帶一提，以童顏巨乳俘獲男士歡心嘅柊留衣，2019年7月出道，一直以企劃單體女優身份工作，但到咗2021年1月後就淡出AV界，實在相當可惜。