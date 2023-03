唔見得光嘅嘢,通常喺枱底進行,所以成人影片有唔少情節都喺枱底發生,例如女主角用對腳撩異性髀罅、男主角藉跌匙羹狂𥄫友人底褲等等。講真好色係人之常情,今日一於將性事擺上枱(Table)。

Table Ender 玩爛張枱

情到濃時,男女進行活塞運動,過程有幾激可想而知,但用乜嘢字眼嚟形容先最到肉?答案就係「Table Ender」,一嚟性急到要喺枱上交歡已經夠晒激,仲要連張枱都玩爛埋,問你服未!不過,有性學家指出,男士總係以為進行活塞運動時,動作愈快,力量愈勁,女士愈易有高潮,但事實並非如此,反而先緩後急,同時刺激女伴嘅敏感帶,先容易令對方高潮。

枱上曳曳 首選Worship

同異性撐枱腳時,有冇諗過喺餐枱上食埋對方?有美國約會網站進行調查,喺二千名受訪男女中,發現過半數有如此瘋狂嘅幻想,而最想一試嘅體位就係「Worship」,玩法同推車仔相似,唔同嘅地方在於女士要跪趴喺枱上,等男方可以從後向趷高嘅美股進行活塞動作。雖然呢招睇落去好簡單,但對男士身高有一定要求,否則就要企喺櫈仔上,或改喺茶几上進行。

《Take Me On The Massage Table》 按出慾火

Table有好多種,而Massage Table就係指按摩床。話時話,有好多四仔故事都喺按摩床上發生,呢套由Fantasy Massage喺2021年推出嘅《Take Me On The Massage Table》,可以話係近年拍得最精彩嘅作品之一。影片由Barrett Blade同Bree Mills聯手執導,搵嚟Brenna Sparks、Kendra Spade、Jaye Summers等多位身材火辣嘅脫星演出,故事發生喺一間瀕臨倒閉嘅情慾按摩院,一班男技師為咗保住飯碗,決定以高超嘅床技嚟冧客,結果唔止喜出望外,過程仲要係峰迴路轉。

同場加映:家政婦另類服務

提起枱,唔知大家會唔會諗起喺日本AV中經常要抹枱、執枱嘅家政婦?由Planet Plus喺2019年推出嘅《全裸的家政婦》,就被AV迷喻為最正嘅家政婦主題作品,事關影片由巨乳女優柊留衣演出,片中有一幕講述佢喺枱下偷偷地為男主人進行口愛服務,畫面勁香艷,令人睇得津津有味。順帶一提,以童顏巨乳俘獲男士歡心嘅柊留衣,2019年7月出道,一直以企劃單體女優身份工作,但到咗2021年1月後就淡出AV界,實在相當可惜。