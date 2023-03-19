廉政狙擊︱被蔡思貝「迷姦」有段古　原來係黃宗澤度出嚟

無綫熱播中的《廉政狙擊》進入結局周，「屠敏」胡定欣的真正身份「洛子欣」愈來愈公開外，ICAC「章Sir」譚俊彥、與「子峰」黃宗澤及「小黃」戴祖儀秘密調查「卓廷光」黃智賢，並發現ICAC中一直有化名為「Martin」的人與黃智賢裏應外合，隨後驚揭「Martin」原來並不止一個人。

《廉》劇之前在內地播出時，蔡思貝和黃宗澤的床戲一度成熱話，而該床戲將於明晚（20日）播出，劇情講述和黃宗澤拍拖的蔡思貝，有感對方「感情遲鈍」遲遲沒有進展，加上黃宗澤母親黎燕珊心急抱孫，兩人竟夾計灌醉黃宗澤希望米已成炊，翌日黃宗澤更被蔡思貝的鼻鼾聲吵醒，並發現自己酒後亂性。

原來該場床戲是黃宗澤與導演即興度出來，黃宗澤說：「其實劇本本身冇嘅，只係有類似嘅嘢，咁我就同導演講點樣好睇啲，因為套劇太沉重，我覺得屋企嘅戲可以輕鬆啲，因為有個搞事嘅阿媽，又有個傻大姐蔡思貝。我哋係咁傾係咁傾，講到話我阿媽成日好想我成家立室，我就話不如個阿媽同未來新抱夾計去搞呢件事出嚟啦，導演聽完都覺得好新鮮，仲話：『好少咁拍喎，不如試吓』，其實醒番嗰幕都係臨時度出嚟，我哋都係想大家睇咗覺得好笑。」他續說拍攝當日繼續「加料」：「我加咗做節嗰part，我問：『咁好餸嘅？發生咩事？』跟住就度咗話不如勞動節，勞動節都做節？都幾得意吖！」