【是日通勝】

農曆二月廿九

癸卯年 乙卯月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：理髮、修甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：9、16、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣勝人一籌，懂得知足感恩，心情更佳。

金牛座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

巨蟹座：人緣佳不是必然，找機會報答對你好的人。

獅子座：凡事都從理性角度思考，生活可漸入佳境。

處女座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

天秤座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

天蠍座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

人馬座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

山羊座：謀事多阻滯，宜放慢腳步，檢視自身不足。

水瓶座：好人有好報，宜趁順境多幫助有需要的人。

雙魚座：施比受更有福，多幫助別人可令運勢上升。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 易發火

鼠：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

牛：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

虎：運氣平平，不管做甚麼都要耐心認真。

兔：好運降臨，一分耕耘隨時換來三分收穫。

龍：衰運來臨，做事舉步維艱，要保持冷靜。

蛇：能和身邊人和睦相處，可帶來好心情。

馬：需為意外事故耗費心力，讓你措手不及。

羊：是日沖煞，心情浮躁，對現狀諸多不滿。

猴：人逢喜事精神爽，單身者有望墮入愛河。

雞：自信滿滿，不怕競爭，有遇強愈強之勢。

狗：受負面情緒拖累，與人相處易發生誤會。

豬：做事衝動，不夠踏實，令自己陷入困境。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

不依古法但橫行，自有雲雷繞膝生

這是清代才子的名句，但有些人為了凸顯存在感，故意不拘前人所言或舊說，而自我說前人未所言來吸引信眾，雖則創新求變是好事，但數千年來先祖留下的智慧不應漠視，更不該為了爭取別人好奇，自圓其說。

家宅或公司風水布局，需要按當中每個成員的輩份來區分其所屬方位，一般用後天八卦方位配卦來表示：

西北乾方：代表男性長者，如父親、老闆、經理。

西南坤方：代表女性長者，如母親、女經理。

正北坎方：代表家庭中第二個兒子，如副總裁、較小的男性。

東北艮方：代表家庭第三、四、五個或較小的男性。

正東震方：代表家庭中的長子。

東南巽方：代表家庭中的長女，如女經理。

正南離方：代表家中第二個女兒，如女副經、較小的女性。

正西兑方：代表家庭中第三、四、五、六個女性。

有了上述相關資料，再了解各人的五行喜忌，就可以馬上布局。

宅向與命卦配合，三元宅運是在宅外之局定向，其次是要配合本命卦來運用。首先將後天八卦按羅盤方位由西北順排八宮，再按六十四卦的排列法，先天卦位配合洛書，代入理數於後天八卦各宮，配入自身本命卦宮位來布局。這些智慧都是先哲聖賢透過反覆考證，留到今天待後人去參讀，換言之，我們不可能封自己為一代宗師，甚或推翻先賢智慧，說有甚麽從未公開的秘傳絕學來吸引信眾。