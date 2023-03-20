娛圈單打︱復仇神劇最高峰　內斂演技成經典

如果說，去年韓劇掀起一片律政風，那麼，現在復仇劇肯定已取而代之成為主流。男神宋仲基主演的復仇劇《財閥家的小兒子》收視登頂，原以為成績已難以超越，詎料「前妻」宋慧喬主演的《黑暗榮耀》才是真正神劇，口碑轟傳，掀起全球熱潮。

此劇第二部本月初甫在Netflix上架，即造成全球性現象，短短3天就成為全球Top 10非英語影集排行榜第一名，更創造超過1億2千萬小時的觀看時數，在全球79個國家躋進前10名，當中38國更排名第一。難怪喬妹終於展露笑顏，直認很久沒有這麼受歡迎的劇集，感到非常開心，堪稱吐氣揚眉。

此劇好看之處，除了復仇情節大快人心，更見劇本許多巧思，布局精妙，前後呼應，無可反駁。眾所周知，此乃金牌編劇金恩淑的作品，惟她也有失手時。年前由李敏鎬主演的重頭劇《The King：永遠的君主》，收視口碑滑鐵盧，外界質疑金編失靈；加上喬妹久無大熱之作，演技老是被人詬病，二人今番再度合作，絕對不容有失。

劇集分上下半部推出，將觀眾期待值推到最高，結果不負眾望，兩女一鋪翻身，所有榮耀返晒嚟。喬妹劇中角色沉鬱內斂，悲傷都往心裏藏，卻又機關算盡，適時又要情緒大爆發，非常難演。而她拿捏得恰到好處，一洗花瓶之名，成為她人生代表作。

網上有投票選舉誰人表現最好，竟然由惡女林智妍排第一，令人替喬妹不值。可能出於角色需要，林智妍經常大呼小叫，擠眉弄眼。誇張演技易，內斂演技難，喬妹顯然更勝一籌。