東方日報C1：吳卓羲發動淚功　胡定欣攤牌助攻

近年在內地成為綜藝寵兒的吳卓羲被指狂吸千萬，豬籠入水！他入行20多年，但似乎與獎項緣薄，近日終憑無綫熱播劇《廉政狙擊》演技大爆發，與視后胡定欣鬥戲，獲對方助攻加持，被看好有機會衝擊視帝寶座！

吳卓羲（Ron）於2004年憑劇集《大唐雙龍傳》在台慶頒獎禮奪得「飛躍進步男藝員」後，一直未有增添有關演技的獎項，不過他最近在《廉》劇演「歪理王」卓以凡，被指演技大躍進，任由養父黃智賢（Ben）擺布，為了維護家庭而做出種種傷天害理的行為，之後不單對「好兄弟」胡定欣及王浩信開槍，更間接害死黃智雯及陳楨怡。該劇早前在內地率先播映，Ron的演技令劇迷愈鬧愈要追睇，表現亮眼。

最想惹觀眾反感

劇集尾聲，Ron在病床旁陪伴養母羅霖，更親眼看着她斷氣，他由哽咽、強忍至哭成淚人，動人演技令觀眾睇得心痛，之後他醒覺自己走上不歸路，前往自首被判入獄，以囚犯身份與小朋友分享過往的迷失及錯誤，獲網民大讚是「最型囚犯」。有劇迷睇好他今次應可一雪前恥，有機會衝擊視帝，對於表現獲讚，Ron謙稱：「獎項嘅嘢隨緣啦，最緊要係畀到觀眾睇出『不一樣嘅吳卓羲』。當時同羅霖姐姐真係好似一家人咁，自然就會入到戲。（唔驚畀人鬧？）如果平平無奇冇人講，咁我拍嚟做乜呀？最緊要你覺得係，憎我就得喇！」

劇中胡定欣與Ron的關係相當複雜，結局篇內，雙方關係看似對立，但多年友情卻很難一下子抹掉。定欣為報復Ben當日殺害自己的爸爸，與王浩信策劃復仇大計，最終更鋌而走險綁架羅霖及高鈞賢，迫使Ben向着多個受害者的靈位認錯，又用搶指嚇Ron，並全城直播整個過程。身為視后的定欣實力毋庸置疑，與Ron鬥戲擦出不少火花，同樣引起網民熱話。

《大灣仔》擬拍第3季

Ron早前接受本報專訪，真我個性盡現。談到《廉》劇的友共情，他坦言：「我一直同20、30個小學同學保持聯絡，每次聚會起碼兩圍枱。佢哋冇當我係邊個，咁就最好，我都係普通人，需要朋友，求學時期嘅友情最冇雜質。（有冇試過畀朋友呃？）梗係有，不過唔好諗太多，一係唔好做朋友啫！（呃錢？）借啫，又唔係好大件事。我借錢畀人，就冇諗過對方會還，但今次幫咗你，你唔好再繼續十個煲九個蓋咁。」

他近期可謂名利雙收，除了《廉》劇贏口碑外，早前更先後接拍數個內地綜藝節目，包括《大灣仔的夜2》等，保守估計年賺逾千萬！他透露：「我哋成班人開過會，相信好大機會明年會開拍《大灣仔的夜3》。我哋自己諗，既然第1季取景大灣區、第2季去晒全國，咁第3季係咪應該去吓東南亞各地區，好似星馬泰嘅唐人街進行拍攝呢？如果仲有第4季，我哋會想衝出亞洲，涉足歐洲添！」不過他坦言是賺辛苦錢：「好似有集我輸咗要飲鹽水，真係飲到成個人腫晒，要即刻入洗手間扣喉！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：