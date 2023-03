陳欣妍皮膚發炎成面粒粒　信心崩潰感焦慮

女星陳欣妍(Shirley)自揭皮膚終於好番少少,原來早陣子皮膚敏感,搞到塊面生滿粒粒,慘不忍睹,她亦唔介意公開「醜照」,見她扁晒嘴好想喊咁,她指皮膚發炎情況持續了幾個月,令她外貌焦慮和年齡危機問題逐漸山崩,她寫道:「畢竟我的工作就是要見人,滿臉紅點的樣子,實在令自己變得冇自信…」

她更有感而發寫下長文,指平日開心積極的她很陽光,當情緒來襲時連自己也害怕,她坦言還有兩個月就到30歲,心裏唔知點解緊張起來,她寫道:「30歲,其實真的不可怕。可怕的是,我的心態還是停留在我是90後,印象中大家對於90後的感覺是『太年輕,很任性?』然而90後現在都30了,最近認識的朋友,不是40多的就是00後,甚至2010後,突然一刻,自己在一班人之中成為了『姐姐』,我還沒有很習慣。」

她自覺還不夠資格做「姐姐」,感覺依然是一個社會上的新鮮人,她好想用自身例子去分享給曾經跟我一樣有困惑的女生聽,她說:「讚美別人,讚美自己,這是需要學習的。常說『自愛』,二十歲和三十歲的『自愛』有些不同,也有些相同。大概都是要為自己的選擇負責任,開始有意識地思考,和走出自己的路。」

她明白很多事情上都不斷在發生改變,逼住你都要去改變,她內心有害怕的一角,那個corner留給自己去療愈。但她也感謝宇宙迫使我改變,踏出舒適圈。今天的自愛總結是:「對於自己不認同的價值觀,可以繼續不認同。但需要用一個更廣闊的心去看待世界上不同的可能性。然後,相信自己,會做得到,because i have good intention in my heart。」她指好赤裸好害羞,寫完之後,隨時「hide」番。