陳欣妍皮膚發炎成面粒粒　信心崩潰感焦慮

女星陳欣妍（Shirley）自揭皮膚終於好番少少，原來早陣子皮膚敏感，搞到塊面生滿粒粒，慘不忍睹，她亦唔介意公開「醜照」，見她扁晒嘴好想喊咁，她指皮膚發炎情況持續了幾個月，令她外貌焦慮和年齡危機問題逐漸山崩，她寫道：「畢竟我的工作就是要見人，滿臉紅點的樣子，實在令自己變得冇自信…」

她更有感而發寫下長文，指平日開心積極的她很陽光，當情緒來襲時連自己也害怕，她坦言還有兩個月就到30歲，心裏唔知點解緊張起來，她寫道：「30歲，其實真的不可怕。可怕的是，我的心態還是停留在我是90後，印象中大家對於90後的感覺是『太年輕，很任性？』然而90後現在都30了，最近認識的朋友，不是40多的就是00後，甚至2010後，突然一刻，自己在一班人之中成為了『姐姐』，我還沒有很習慣。」

她自覺還不夠資格做「姐姐」，感覺依然是一個社會上的新鮮人，她好想用自身例子去分享給曾經跟我一樣有困惑的女生聽，她說：「讚美別人，讚美自己，這是需要學習的。常說『自愛』，二十歲和三十歲的『自愛』有些不同，也有些相同。大概都是要為自己的選擇負責任，開始有意識地思考，和走出自己的路。」

她明白很多事情上都不斷在發生改變，逼住你都要去改變，她內心有害怕的一角，那個corner留給自己去療愈。但她也感謝宇宙迫使我改變，踏出舒適圈。今天的自愛總結是：「對於自己不認同的價值觀，可以繼續不認同。但需要用一個更廣闊的心去看待世界上不同的可能性。然後，相信自己，會做得到，because i have good intention in my heart。」她指好赤裸好害羞，寫完之後，隨時「hide」番。