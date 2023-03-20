保良局獲中信里昂慈善信托捐款50餘萬　推出「暖心長者熱餐支援計劃」

中信里昂義工隊到訪保良局劉陳小寶耆暉中心社區飯堂，為有需要長者送上營養熱餐。（客戶提供）

【特約報道】對於許多基層而言，維持健康營養的每日膳食是個難題。為了節省開支，不少長者更會減少三餐開支，因此影響個人健康。有見及此，中信里昂慈善信托捐助50餘萬港元予保良局，推出「暖心長者熱餐支援計劃」，為有經濟困難的長者提供半年的平價營養膳餐，預計受惠基層長者高達４萬3千人次。

除了捐款支持外，中信里昂證券的首席財務官袁峰先生、總裁辦負責人及人力資源主管王婷女士，與十多位義工同事更身體力行，於早前探訪位於觀塘的保良局劉陳小寶耆暉中心，並親手將熱騰騰的飯餸，送到長者手中。

現年87歲獨居於觀塘區的梁婆婆，生活主要靠高額長者生活津貼，為了節省開支，平日清菜加粉麵便是一餐，談不上什麼營養。「日常生活慳得就慳，加上我一個人住，想去街市買少少餸時，老闆都不理會我。」

當梁婆婆得悉保良局與中信里昂慈善信托推出「暖心長者熱餐支援計劃」，可以到社區飯堂享用為期半年的免費營養熱餐時，她十分感激：「這裡的飯盒有菜有肉，不時更有老火湯和水果，口味清淡，很適合我們這些老人家。」

而中信里昂義工隊早前亦上門探訪梁婆婆，並向她送上賀年糕點、平安米、麵食及餅乾等節慶物資，婆婆回憶當日的熱鬧情景感到非常窩心：「當日還有三位（中信里昂義工隊）小朋友來探望我，真的很高興，多謝你們的關心！」

中信里昂義工隊的秦黔帶著兒子秦至踴躍參與是次義工活動：「這次上門探訪獨居長者令我感想頗深。我自己的父母亦年事已高，深切地體會到平日多花時間陪伴老人、幫他們排解生活難題的重要性。老吾老，以及人之老。這次活動讓我認識更多保良局的安老服務，我認同居家安老是對長者最理想的安老模式。」

保良局主席陳正欣博士, MH表示︰「感謝中信里昂慈善信托慷慨捐款，為有需要長者提供熱餐援助及節慶食品，即時照顧到他們的飲食需要。我們亦十分欣賞中信里昂義工隊，親身探訪本局的長者服務中心，協助分發飯盒，以美食向長者送上一份關懷及支持。」

中信里昂證券王婷女士表示：「很高興今次與保良局建立公益夥伴關係，中信里昂慈善信托是中信證券公益工作的海外平台，秉承踐行企業社會責任的使命，致力為資源匱乏的社區提供人力及資金援助。我們將繼續與保良局攜手，在改善長者生活及關愛兒童等多個領域展開長遠合作，造福本地社區、創造深遠社會價值，共建香港美好未來。」

「暖心長者熱餐支援計劃」在2023年２月至8月期間進行，中信里昂慈善信托資助位於觀塘的保良局劉陳小寶耆暉中心的社區飯堂，向有經濟困難的長者提供早、午、晚三餐熱餐；此外，中信里昂義工隊將於傳統節慶前後探訪約330戶獨居或雙老長者，為他們送上節慶食品福袋，增添節日氣氛，關懷送暖。