食療加運動　春分解濕困

明天就是二十四節氣中的春分，代表春天已過一半，亦為一年之中晝夜、陰陽相對平分的時段，天氣特徵為乍暖還寒、潮濕多霧，令人體容易出現「濕重」的情況，所以這時節的養生之道，應着重祛濕防「春困」。

積濕食材要留神

香港的春季濕氣重，人體若陽氣不足，容易被濕邪侵犯，令身體困倦乏力、出現不適。如要祛濕可從飲食入手，以清淡、新鮮及易消化為主，材料可選擇薏米、准山、百合、白朮、茯苓、扁豆、牛蒡等藥材，以及「黃色食物」如薯仔薯、番薯等有袪濕功效的食材。而生冷食物、寒涼食材及口感黐立立的食物如芋頭、糯米等，都會令濕氣在體內積聚，建議少吃為妙。另外難消化食物如奶製品、煎炸食物或濕重的菇類及海鮮等，亦不宜多吃。

兩大祛濕茶療

大家可從飲食入手解決問題，以下兩款由中醫推薦的茶療便有袪濕功效，惟飲用前要了解個人體質是否適合。

祛濕清熱茶

材料：荷葉15克、茵陳20克、冰糖適量

做法：將所有材料放入保溫杯中，加入500毫升熱水焗5分鐘即可飲用。

五花茶

材料：菊花12克、槐花6克、金銀花15克、木棉花12克、雞蛋花15克

做法：把所有材料放入煲中，加5至6碗水，先以大火煲滾，再轉慢火煲約1.5小時，最後加入適量蜜糖飲用。

出汗驅濕氣

除了靠食物、湯水祛濕，日常也可進行不同活動令自己排汗祛濕，如焗桑拿、帶氧全身運動如跑步、球類、瑜伽等，以微微排汗為主，出汗太多反而會令陽氣先衰。