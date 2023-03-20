白安台中開騷　宇宙人小玉驚喜擔任嘉賓

台灣歌手白安正舉行新歌巡迴演唱會，繼台北及高雄後，日前巡迴到了尾聲的台中站，首次到台中開騷的她為了給歌迷不驚喜，邀請了宇宙人小玉擔任嘉賓，驚喜合唱《Wonderful Day》與《我還繞著你在旋轉》，讓粉絲聽得相當過癮。

她先以搖曳姿態演唱搖滾新曲《不夠特別的我不要》為演唱會揭開序幕，又熱情地向台中歌迷們打呼招：「很開心今天來到台中見到你們，工作人員告訴我第一次來台中有專場演出，很謝謝你們今天來，因為你們會獲得另一種版本性感沙啞版本的我，雖然我還有一點點咳嗽，但我會努力完成整個演出。」原來她早前深受咳嗽影響，幸經中醫調理後現在已好了許多。

在唱完《讓我逃離平庸的生活》後，白安要歌迷猜嘉賓是誰，而歌迷一猜就對，接著小玉便拿著歌迷為白安製作的應援手幅出場，引起全場觀眾尖叫歡呼。白安在台上表示其實二人早在出道前就已結識，宇宙人甚至是她在入行後第一個認識的朋友，小玉亦表示剛開始時二人沒甚麼互動，但時常到錄音室待著的白安，常聽到宇宙人的歌也很喜歡他們的歌，笑稱白安是他們的老粉絲。白安則笑說除了是老粉，在出道前就參與宇宙人的EP，雙方合唱了《Wonderful Day》這首歌，沒想到多年後還在聖誕節釋出了十幾年後合唱的版本。在演唱時，小玉彈奏結他，白安手搖鈴鼓，搭配二人和諧又動人的嗓音，讓歌迷聽著如癡如醉，接著合唱《我還繞著你在旋轉》，讓粉絲聽得如癡如醉，兩人更神祕預告，之後會一起合作網上節目，將在4月5日上線，請歌迷們拭目以待。