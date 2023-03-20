「白雪公主」休息拒與內地網紅合照被指辱華　網民出征中指反擊

擁有拉丁血統的21歲美國女星Rachel Zegler出道即擔正2021年重拍版《西城故事》（West Side Story），除了參演現正上映的DC超級英雄片《沙贊！眾神之怒》（Shazam: Fury of the Gods）外，她主演的迪士尼真人版《白雪公主》（Snow White）將於2024年上映，星途順利，不過日前卻捲入「辱華」爭議！

內地一名網紅於社文網站上傳自拍短片，聲稱他日前於《沙贊！眾神之怒》宣傳活動中想與Rachel合照，但被對方以休息為由拒絕。網紅指控Rachel眼神流露看不起他的意思，接著走到遠處偷拍與她同框影片，她發現後指示助手制止他，指他繼續的話會請保安來。網紅認為Rachel種族歧視，引發內地網民情緒激昂，大批湧入Rachel社交網站出征，以簡體中文字留下粗言穢語，罵她長得醜，侮辱她的深色皮膚，又以美國黑奴歷史嘲諷她：「要多少錢可以買下你採棉花？」

Rachel於限時動態上載自己對鏡頭舉中指的照片，留言表示：「今天要尊重女性。（每天都要）」，似是對內地網民的回應，其後才刪除。網紅再上載短片批評她因為荷里活左翼政治正確風潮才獲得白人角色，跟她女權「左鬥左」，自稱是性小眾人士，又患有專注力失調及過度活躍症，是弱勢中的弱勢。內地網民猶如戰狼猛烈攻擊Rachel的社交網站，結果被大規模刪除仇恨留言。