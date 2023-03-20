旅客必到之選　旅發局邀市民投選最強地膽推介

最強美食 大飽口福

每逢假日到酒樓嘆茶是香港人的指定動作，皮薄餡靚的蝦餃、燒賣，還有腸粉、叉燒飽、鳳爪排骨等，飲啖茶再食個包，享受一盅兩件的美味。近年酒樓多數用點心紙下單，但仍 有少數酒樓採用傳統點心車，遊客來港必定要見識一下。茶餐廳也是必去的地方，可以享用到香港地道代表食物蛋撻、菠蘿油及絲襪奶茶。蛋撻主要分為酥皮及牛油皮兩款，配以甜度適中的蛋漿， 外脆內軟。絲襪奶茶多以三種茶葉組成，配上淡奶或牛奶，濃郁芳香，而其中茶葉挑選、茶奶比例、沖茶作法都很有學問，要配合得宜才沖出一杯好茶。此外，香港地隨處可見小食店，如果旅客想邊行邊食，也可「掃街」試盡咖喱魚蛋、煎釀三寶、雞蛋仔等平民美食，想起都流口水！

自然美景 資源豐富

香港擁有不少自然美景，旅客不妨去親親大自然。行山的話首選有 「港版千島湖」之稱的 大欖涌水塘，是新西北最大的水塘，由於水塘中有多個形狀不一的小島，當儲滿水時就會出現千島景色，十分漂亮。想觀賞日落就要到 鄰近流浮山的下白泥，於 一望無際的泥灘上靜看日落煙霞，讓人有洗滌心靈的感覺，退潮時泥灘和紅樹林更可見到潮蟹、馬蹄蟹、彈塗魚等生物，自然生態極為豐富。之後可順道到流浮山食海鮮，或元朗著名的B仔涼粉吃甜品。粉嶺的流水響水塘平靜如鏡，倒影出落羽松紅葉及白千層的樹林，有「天空之鏡」、「港版輕井澤」之稱，而且只需2小時就行完，行山新手也合適。位於大嶼山西部的大澳，又名「東方威尼斯」，擁有百年歷史，是現存香港最古老的一條漁村，在此可欣賞到漁村歷史、棚屋風景、傳統美食及藝文色彩，不可錯過古色古香的大澳文物酒店。觀光完後不妨買些地道手信回去，如蝦乾、魚乾、螺片、鹹魚等海味，都是由當地漁民捕獲後，天然「生曬」而成。

鬧市景點 新舊共融

香港的鬧市中也有不少特色景點，位於尖沙咀的星光大道擁有100多個城中名人，明星，導演，編劇等和影視有關的人物的簽名和手印，還有金像獎、李小龍、梅艷芳等銅像，「追星一族」必定要去。 油麻地的廟街夜市是體驗香港地道生活文化的好地方，可以欣賞到街頭表演，也有相士攤檔，此外亦集合了不少地道美食如煲仔飯。還有大家喜歡上頭注香的嗇色園黃大仙祠，是香港最著名的廟宇之一，崇奉道、佛、儒三教，其「五形」建築佈局別具特色。據說黃大仙「有求必應」，簽文靈驗，因此吸引不少善信轉程來參拜。荃灣的南豐紗廠則是近年文青愛流連的景點，原本的工廠建於60年代，見證香港紡織工業的黃金時代，於2018年完成活化工程，成為現在集創科培育、文化藝術、體驗式學習及購物於一身的保育地標。

送出千張八達通卡

旅發局今次投選活動至本月31日結束，市民即日起到活動網站，在「滋味享受」、「自然美景」及「鬧市一隅」3個組別中，各投選5個最值得推介的項目，亦可於「更多心水推介」組別以相片及文字分享其他心頭好。旅發局於活動結束後，會公布各組別共15個最多人推薦的選項，成為「最強推薦清單」，選中最多選項的1,000名合資格參加者，即可獲得附有港幣150元儲值額的Hello Hong Kong主題八達通卡，以及活動主題八達通卡套一個。

旅發局「Hello Hong Kong ‧我想推介-香港我至愛體驗」投選活動詳情

日期：即日至2023年3月31日

獎品：Hello Hong Kong主題八達通卡 (附有港幣150元儲值額) ，名額1,000份