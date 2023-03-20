結束8年愛情長跑！《大話妹》李多海公開婚照　5月嫁SE7EN

憑韓劇《大話妹》成名的韓國38歲女星李多海與同齡男歌手SE7EN宣布結婚，結束8年愛情長跑！

她今日（20日）在社交網上載婚紗照，並親自向粉絲公布婚訊：「大家好， 我是李多海。今天在這裡想跟大家公布一個好消息，是不是有的朋友已經猜到甚麼，對的，就是我馬上要結婚了。 我和韓國歌手SE7EN 8年的戀愛長跑終於結束了，5月婚禮的季節，我們即將喜結連理，今天在這裡以這種形式公開這個喜訊，希望得到大家的祝福。我們會帶着大家的祝福開始新的生活，盡到一個做妻子做丈夫的責任，相互相親相愛，相濡以沫，希望大家以後也繼續支持我們，愛我們！」她又公開自己身穿低胸嫁衣、以及與未婚夫拍攝的甜蜜婚紗照，獲大批海外粉絲送上祝福！

出道20年的SE7EN於2013年被踢爆當兵期間去按摩院揼邪骨，之後與交往11年的女友朴寒屏分手，他於2016年被爆與李多海拍拖逾一年，SE7EN曾在節目中大讚李多海成熟又有禮貌，指對方跟自己同齡，卻十足姐姐一樣，有很多值得學習的地方，亦很包容自己的不足，令他自覺要更努力做好自己，又指自己是在最艱難的時期遇上李多海：「她對我來說是非常珍貴和感謝的存在，我很依賴她。」他又大爆雙方就像朋友一樣相處，會玩像煮飯仔一樣的幼稚玩意，相處相當融洽。

同樣出道逾20年的李多海，曾於2012年與內地男星李易峰譜出中韓誇國戀，李多海一直沒有承認，但男方之後在訪問中透露是女方提出分手。而李多海成名後屢陷整容疑雲，參演了多部韓劇也未能熱爆，自5年前主演韓劇《善良魔女傳》後，至今未有新作推出。