中文當韓文　平野紫耀搞笑慘被轟「辱韓」

日本尊尼組合King & Prince的人氣主將平野紫耀，一向出名儍更更。他赴韓國拍外景的綜藝節目《King&PrinceRu》日前播出，首次到訪韓國的他，在節目中被問起韓國首都時，搞笑回答「朴」，又將人氣動畫《One Piece》內的貨幣「貝里」(Belly)，搞錯以為是韓國貨幣。他被要求用韓文打招呼時，更雙手合十說出：「謝謝」、「北京烤鴨」等中文。其無厘頭發言引發韓國網民不滿，炮轟平野「辱韓」，相當玻璃心。

有日本網民力撐平野只為節目效果搞氣氛，更有日本網民反擊，比起平野的無知，穿上「原爆Tee」的韓國偶像更加失禮。平野又在節目中體驗韓式Kpop化妝，被化上紅色眼影的他，笑言似足5日冇瞓覺。他在韓國水產市場生食魷魚刺生時，被魷魚吸啜到滿嘴「咖哩雞」。

此外，其前隊友岩橋玄樹，日前宣布正式簽約美國事務所「Three Six Zero」旗下，與荷里活男星Will Smith、積遜史特咸（Jason Statham）等做同門。外界推測平野於5月離巢後，不排除會帶同隊友神宮寺勇太、岸優太等會合岩橋。