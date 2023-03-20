高質燒肉美食　我全部都要！

吃燒肉，無論是燒得肉嫩富肉汁的和牛，又或是分量十足的燒肉美食，都令人食欲大增。近日坊間有日式燒肉店推出多項優惠，又或是新款美味的燒肉丼飯，新出的美食再加上不同折扣，食肉獸們又點可以唔講句：「我全部都要！」。

和牛燒肉4大優惠

現時很多燒肉店，都以日本和牛作招徠。銅鑼灣過江龍燒肉店上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ自設牧場養殖黑毛和牛，為大家提供薩摩牛的各款部位。由3月20日至5月31日推出4大優惠，讓大家以更抵價錢享用A4級或以上的薩摩牛。第1賞是「生日月份訂座85折優惠」，當月生日的壽星在惠顧前1日訂座指明享用此優惠，3位以上訂座及點選薩摩牛饗宴套餐，可享85折。第2賞是逢星期一至五下午3時至5時入座，點選「澳洲和牛燒肉套餐」及「薩摩牛饗宴套餐」，第2位同行客人可享半價。第3賞是客人免費登記入會後，惠顧任何放題套餐，即可以價惠價享用鹿兒島薩摩牛西冷和牛。最後就是於星期一至五下午5時後、星期六、日及公眾假期早上11時半後，使用指定信用卡簽帳滿指定金額，會獲不同金額的折扣優惠券，相信總有一項優惠啱你用。

重量級燒肉丼飯

日本丼飯配搭選擇多，牛角次男坊近日推出2款全新燒肉丼飯，「公司！燒肉丼定食」，客人可按個人喜好，從牛腹腩、 豚梅肉、 豚腩肉或牛舌中揀選3款燒肉作配搭，絕對令滿足大胃王對肉的要求。生酮之選的燒草飼牛腹腩蔬菜配花椰菜飯，除吸收肉蛋白質外，配以低卡路里椰菜花飯和沙律，適合生酮人士享用。另外，新餐牌部分燒肉丼飯可選M或L的分量，既飽肚又不會浪費。