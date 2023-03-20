【旅遊防賊：下】小偷猖獗　歐遊防賊4招

歐洲多國，小偷猖獗，旅客聚集地方，例如車站、廣場及景點，也經常見到他們偷盜搶劫，稍一不慎，也很易成為目標。早前說過他們作案伎倆，今次就教大家如何提防，以下4招或是老生常談，但卻永久實用：

防招（1）財不外露

小偷法則，是取易捨難，最好偷一抵十，若然你一身名牌，大搖大擺觀光，便如同「魚腩」逛街，必成目標。建議你衣着低調，名牌手袋藏好，只用陳舊拉鏈袋就最安全。在人多地方，背包應背在胸前，相機要用時才取出，不宜掛頸上逛街。

防招（2）分散風險

為求保險，最好分散風險，貴重東西要分開放。現金要分3份，小量零錢放口袋花，大額現金和信用卡放貼身腰包或內袋，最後留適量備用金存放在酒店保險箱。如沒必要，護照也應留在酒店保險箱，電腦可鎖在行李箱中。

防招（3）持續警戒

歐洲地方街上路人，大都目無表情，其實那是保護模式，是用表情告訴小偷「滾開別惹我！」。外地觀光客，更要持續警戒，時刻一眼關七，有伴同行要互相把風，不要雙雙埋頭滑手機。

防招（4）防割防RFID

旅行防盜裝備，也十分有用，例如防搶旅行袋通常有防盜拉鏈及扣環設計，亦會用上「抗割物料」預防刀割，令小偷難以瞬間得手。近年信用卡亦都有RFID感應功能，為防止信用卡被隔空讀取資料，建議使用RFID卡套存放信用卡，便可以策萬全。