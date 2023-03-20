果粉聚焦︰傳聞結集　iPhone 15打雀都得？

iPhone 15雖然仲有大半年先推出，但相關傳聞已不絕於耳，最近又有不少「似層層」的規格流出，果粉們不妨參考下！

先睇Apple分析師郭明錤點講，他指iPhone 15最高階型號為iPhone 15 Pro Max，又或稱iPhone 15 Ultra，最特別是將獨佔潛望式鏡頭，為iPhone首次加入，支援6倍光學變焦，焦距由24mm至144mm，遠攝能力大幅提升，打雀再非長鏡專利！另一傳聞則指新機升級用3nm製程的A17 Bionic晶片，並如iPhone 14系列一樣，只有Pro機型才會使用。根據最新流出的《GeekBench 6》測試顯示，iPhone 15 Pro Max在改用新晶片後多核測試達到8,841分，效能接近M2 MacBook Air水平！

其他傳聞方面，iPhone 15有指使用鈦合金機身，加入支援Taptic Engine觸覺回饋的固態按鍵，屏幕則保留「動態島」位置，要到iPhone 16才會縮成小孔。另外，有分析師表示受成本增加影響，iPhone 15的Pro機型將會加價。