藝人方力申(小方)早前認愛韓國邪教領袖性侵受害人Maple(葉萱),引起全城關注,小方曾表示會力撐女友並願意陪對方到韓國出庭作證,但暫時就未有最新安排,Maple將於明日(21日)出庭,指控韓國「攝理教」教主鄭明析性侵,而身為男友的小方今早(20日)在社交網連發兩個Post,不過就沒有提到女友Maple,反而透露自己如常去泳池游水,更上載着住波衫,戴住潛水鏡的相片,恭喜阿仙奴嬴波,另外還有張笑笑口的公仔Sticker,表示練習要歎咖啡:「It’s time for my cup of coffee after practice.」看來他心情不錯,但是就沒有透露自己會否陪女友到韓國出庭。