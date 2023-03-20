鄭俊弘何雁詩上《勁歌》　唱《芳華絕代》點解尷尬？

歌手鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）今日（20日）夫妻檔為《勁歌金曲》錄影，2人會合唱張國榮和梅艷芳的歌曲《芳華絕代》，他們透露自從婚後未有合體出活動：「我哋喺屋企練習時，囝囝係我哋嘅觀眾，佢睇得好興奮，因為我哋要練舞走嚟走去。」

他們都希望能多些合作，Stephanie表示：「自從有咗小朋友之後，我好少機會出嚟唱歌，我之後會出新歌，第一炮之前要熱身，有老公陪我唔會咁驚。（幾時出新歌？）依家開始做歌，今年內會推出一至兩首。（會唔會有機會合作拍劇？）呢個就難啲，因為大家唔同公司，可以一齊唱歌已經好好。」提到張國榮與梅艷芳於歌曲中有大膽演繹，問兩人是否駕輕就熟？Fred笑言：「同其他冇咁熟嘅人係會尷尬啲。」

不過Stephanie就持相反意見：「我反而覺得尷尬，因為要將私人事擺出嚟。（演繹時會唔會錫錫？）睇吓到時個感覺。」至於可會擔心外界將他們跟原唱作比較？Stephanie坦言：「一定無得比，唔會做到同佢哋同一水平或者接近，作為後輩只想做到最好，有個好交代。」而Fred稱最重要自己享受，因他視張國榮為偶像，可以演繹對方的歌曲已是榮幸。