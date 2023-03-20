中年好聲音︱曹敏寶被洶汰　龍婷分享來港尋夢故事爆喊

無綫節目《中年好聲音》昨晚（19日）播出12強生死戰，參賽者力爭入10強，今集最高分者是獻唱《好人》的林鉫徫，而獻唱《P.S.我愛你》的曹敏寶只得72分最低分而被洶汰。6位出戰選手分享各自要面對的人生課題，唱盡人生。龍婷分享自己來到香港尋夢的故事，說到盡量想堅強於人前時更淚流披面：「我表面係比較堅強，我唔開心嗰啲我會收埋，我講出嚟都冇用。」龍婷選擇獻給粉絲的《飄洋過海來看你》最終為她帶來82分順利晉級Eric Kwok給予高度評價：「佢隻眼會演戲，咩叫演唱，除咗唱都要演，好多人忽略咗演嘅部分…你嘅演令我覺得你唱得好真誠，成件事好實淨、好專業，值得高分。」

李佳和曹敏寶分別將歌曲《我只在乎你》及《P.S.我愛你》獻給爸爸老公和女兒，不但唱出真感情，更唱出個人風格，縱然斷續的演唱方法未獲一致認可，但仍得到83分全場最高分。至於曾因患上焦慮症，要服藥以致體重暴增至165磅的曹敏寶，坦言全靠《P.S.我愛你》這首歌掃走負能量，雖然寶寶傾盡真誠落力演出，但卻因音準及難有進步空間等問題，而獲全場最低分被淘汰，雖然未能晉進級，但寶寶仍開心說：「我去到12強已經賺咗！」至於顏志恒則憑表現成為MVP。